VISA新權益主打3亮點 高端旅遊星級餐飲入列

因應跨境旅遊、海外消費熱度升高，信用卡權益逐漸從單一折扣，轉向涵蓋行前規畫、旅途體驗與返國後生活的完整架構。國際發卡組織Visa發表明(2026)年卡友權益布局，聚焦高端旅遊、星級餐飲與優遊生活3大面向，並導入數位平台與消費保障機制，回應卡友對便利性與體驗升級的期待。

在出遊相關權益上，Visa持續擴大交通與住宿優惠範圍。卡友透過指定旅遊平台預訂機票與住宿，依不同期間享飯店最高8%折扣、機票最高3%折扣，特定檔期也有折抵或限量機票回饋。於多家國際訂房平台輸入專屬優惠碼，享92折至93折；無限卡卡友進入專屬活動頁面，預訂明年底前住房更享8折優待，每筆最高折抵200美元。

實際出行時，無限卡、御璽卡、白金卡卡友符合指定購票或團費條件，就能預約國際線機場接送服務，台北往返桃園國際機場最低475元；預訂指定平台機票，享接送車型升等商務車禮遇。赴日、赴韓的旅客，享海外行李托運優惠價，日本東京與韓國首爾單件運送499元起。

租車與行動上網同樣有好康，卡友於國際租車平台或指定租車品牌預約車輛，享專屬折扣或會員升等禮遇；刷Visa卡租借Wi-Fi分享器、SIM卡或eSIM享優惠價。國內交通方面，訂購高鐵車票，搭配假期或自由配方案9折起。

餐飲權益是明年Visa另一大亮點，海外方面，Visa首度祭出日本米其林餐廳專屬禮遇，涵蓋東京、大阪、京都、北海道等地近60間星級餐廳，無限卡與御璽卡卡友經由尊榮禮遇平台完成預約，點購指定套餐92折。

台灣市場同步擴充高端餐飲選項，使用無限卡於頂級饗宴餐廳用餐，平日2人同行1人免費，御璽卡卡友2人同行打8折。在指定平台預訂台灣與海外多地米其林餐廳或精選料理，依卡別享滿額現折優待。白金卡卡友預訂指定餐廳下午茶，享優惠價格；金融卡持卡人於線上平台領取優惠碼，預訂火鍋、燒肉或餐酒館用餐最優85折。

在休閒與品味生活層面，Visa擴充多元體驗。高爾夫愛好者預約海外或國內指定球場，享專屬擊球禮遇；持Visa卡預訂指定豪華露營場地，平日價格3,800元起。同時，溫泉住宿、按摩會館、美容保養、健身房單次入場，以及居家清潔服務，皆設計不同程度的折扣或優惠價。

數位與海外消費權益方面，Visa明年推出LINE官方帳號，整合Visa Select優選回饋。卡友完成註冊與報名後，於指定期間使用登錄的Visa卡進行海外消費，有機會獲得每筆交易金額最高100%的現金回饋，並可透過官方帳號即時掌握活動資訊與限時好康；前往香港的旅客，可以領取交通、餐飲、美妝與零售的多元優惠券。

另外，針對商務卡卡友提供全新網路購物保障，於指定期間內，刷商務無限卡或商務御璽卡進行線上購物，若發生商品延遲未送達、配送不完整或到貨損壞等情形，經認定後即可申請理賠，單筆與全年保障額度依卡別有所不同，為企業採購與跨境網購打造更完整的風險防護。

