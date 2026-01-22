Visa：代理式商務落地 成為亞太支付發展新動能

（中央社記者呂晏慈台北22日電）展望2026年，Visa今天表示，隨著人工智慧（AI）技術成熟，代理式商務（Agentic Commerce）將走向實際落地，成為亞太區域商務與支付發展新動能，同時，面對詐騙手法快速進化，安全且值得信賴的身分驗證機制，將成為支付產業差異化關鍵。

Visa台灣（台灣威士卡）今天發布新聞稿指出，隨著AI商務快速發展，消費者的購物與支付行為正迎來全新轉變，展望2026年將有5大支付關鍵趨勢，包括：代理式商務邁向主流、法幣與加密資產並行、身分安全成為防詐與信任的核心基礎、告別線上手動輸入結帳流程、互通性推動下階段支付發展。

廣告 廣告

台灣Visa總經理黃慧琴表示，2025年，支付產業經歷了有史以來最具動能的一年，見證了AI驅動商務的崛起、穩定幣角色的日益重要，以及身分的數位化。這不僅是既有支付模式的優化，更是對全球資金流動方式的一次根本性重塑。

Visa觀察，隨著AI技術成熟，由AI協助完成交易決策與支付流程的「代理式商務」帶來更即時的購物體驗，以美國市場為例，2025年7月生成式AI帶動的線上零售流量，年增率高達4700%，相關應用也將在亞太區域內逐步擴展。

Visa表示，市場預期，2026年將出現更多代理式商務的實際應用，代理式商務將逐步從概念驗證走向實際落地，成為亞太區域商務與支付發展的新動能。

在法幣與加密資產並行方面，Visa表示，穩定幣正加速融入全球金融體系，市場規模已突破2500億美元，而Visa目前已於全球40多個國家與地區，支援超過130個與穩定幣連結的卡片方案，並且穩定幣年度清算金額已達35億美元，顯示穩定幣正逐步從概念走向規模化應用。

同時，Visa也提醒，隨著商務活動持續數位化並導入AI技術，詐騙手法亦快速進化，尤其「身分驗證」正成為AI詐騙時代的關鍵戰場。展望2026年，安全且值得信賴的身分驗證機制，將成為支付產業的重要差異化關鍵，如加速代碼化技術（Tokenization）應用、善用生物辨識技術、強化生態系安全防護等。

Visa提到，隨著數位支付體驗持續優化，繁複的手動輸入結帳流程正逐步走入歷史，根據Visa最新研究，亞太區每10名受訪者中，就有6名在過去1年內遇過刷卡付款不順的情況，因此Visa透過代碼化技術與生物辨識驗證機制，提升結帳效率及交易安全性。

Visa指出，亞太地區長期位居全球支付創新的核心樞紐，從數位錢包、QR Code 支付，到即時支付（RTP）網路，皆已深度融入區域內的經濟與生活場景。展望2026年，現金、卡片、數位錢包，以及數位貨幣之間的交會與整合，將成為支付產業的重要主軸。（編輯：楊凱翔）1150122