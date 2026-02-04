Vision眼鏡搭配體感遙控手柄！全球首款8K全景空拍機Antigravity A1登台

記者李鴻典／台北報導

空拍科技創新品牌 Antigravity 宣布，旗下旗艦產品 Antigravity A1 正式在台上市。即日起在 Antigravity 官方商城及授權零售通路正式販售，建議售價分別為標準套裝NT$ 39,900、探索者套裝NT$ 49,900、無限套裝NT$ 52,990。自即日起至 2 月 9 日 23:59 ，凡購買任一套裝組合即可享 85 折優惠。

Antigravity A1正式在台上市，為全球首款整合8K全景拍攝與沉浸式操控的空拍機。

Vision眼鏡搭配體感遙控手柄 打造革命性沉浸式飛行體驗

Antigravity A1 針對空拍飛行「操作門檻高」的痛點，重新設計操控方式，讓使用者不必熟悉複雜的雙操桿操作，也能快速進入飛行狀態。透過 Vision 眼鏡與體感遙控手柄的搭配，使用者即可直覺掌握飛行方向與拍攝視角，將注意力放在飛行路徑與畫面構圖本身。

體感遙控手柄具備自由運動模式，可將手部動作直接轉換為飛行指令，實現「指向即飛」的操控體驗，讓初次接觸空拍的使用者也能快速上手，同時降低因操作不熟而產生的學習壓力。對於偏好傳統操控方式的進階玩家，A1 亦完整支援 FPV 模式，可依個人習慣切換操作設定。

當體感遙控手柄與 Vision 眼鏡完成配對後，A1 的操控體驗得以完整呈現。Vision 眼鏡採用 Pancake 光學設計，並配置雙 1 吋 Micro-OLED 顯示器（解析度 2560×2560），可即時對應飛行畫面與頭部動作。透過眼鏡、體感遙控手柄與機身三者的整合，系統形成連續且一致的操作介面，讓使用者在飛行過程中能更自然地沉浸於空拍視角，而不只是單純操控一台空拍機。

8K 旗艦影像結合智慧航跡 全面解鎖「先飛行、後構圖」創作自由

Antigravity A1 搭載雙鏡頭 1/1.28 吋感光元件，支援錄製 8K30fps、5.2K60fps 及 4K100fps 的高畫質全景影像。透過全方位拍攝視角，單次飛行中即可完整記錄周圍畫面，無需頻繁調整雲台，即可涵蓋多元拍攝角度，實現「先飛行、後構圖」的拍攝流程。並於後製階段可自由切換視角，電影感平移鏡頭、小行星效果或深度主體追蹤等創意特效。結合 FlowState 防震技術，即使在有風或高速飛行的環境下，仍能維持畫面穩定與流暢。

Antigravity A1支援事先規劃並自動執行飛行路線，讓空拍機依既定航線完成拍攝，使用者則能專注於畫面構圖與拍攝節奏。

為進一步降低操作門檻並拓展創作彈性，Antigravity A1 整合多項智慧飛行與影像工具。透過 Sky Path 系統，可事先規劃並自動執行飛行路線，讓空拍機依既定航線完成飛行任務，使用者只要專注於畫面構圖與拍攝節奏。同時，系統亦支援精準重複相同航線，應用於轉場畫面、特效拍攝或長時間紀錄等拍攝需求。Sky Genie 則可一鍵完成軌道、螺旋、彗星等複雜電影效果，將原本需要較多飛行經驗的操作，轉化為可直接套用的拍攝模式。深度追蹤功能採用 Insta360 追蹤技術，可自動鎖定拍攝對象並協助維持構圖穩定。虛擬駕駛艙則透過沉浸式疊加影像，為飛行過程加入更多視覺想像與互動感，後續更新也將陸續推出更多版面設計。

Antigravity A1 可與 Antigravity App 及 Antigravity Studio 軟體整合，支援快速傳輸、自動構圖、色彩校正與自動剪輯，無論是即拍即分享的社群內容，或進行後製的完整作品，皆可在同一生態系統中完成360° 創作流程，讓創作者更專注於影像本身的表現。

249g輕巧機身結合防護設計

在機身設計上，Antigravity A1 搭配標準電池僅重 249g，輕巧到只有掌心大小，符合歐盟 C0 及全球多數國家 250g 以下空拍機規範，讓使用者在旅遊與日常拍攝中能更輕鬆地將空拍納入創作流程。單次飛行續航最長可達 24 分鐘，搭配高容量電池可延長至 39 分鐘。伸縮式起落架設計則能在起降時保護全景鏡頭，同時確保飛行過程中拍攝視野不受遮擋，提升實際拍攝的靈活度。

Antigravity A1 採用可更換鏡頭與螺旋槳設計，降低維修門檻並減少耗材浪費，並可搭配 Antigravity Care 提供的更換與飛行保護方案，延長產品使用週期。首創導入負載偵測系統，可主動辨識過重或不安全改裝狀態，以降低潛在風險。

【優惠資訊】

原價：標準套裝 NT$39,900、探索者套裝 NT$49,900、無限套裝 NT$52,990

活動期間：2 月 4 日 18:00 至 2 月 9 日 23:59

優惠機制：活動期間內購買任一 Antigravity A1 主機套裝，即可享 85 折優惠

優惠價：標準套裝 NT$33,900、探索者套裝 NT$42,399、無限套裝 NT$44,999

