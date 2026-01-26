Visiting a Stateless Community in Malaysia

基隆市七堵區福一街一棟公寓的5樓25日下午發生住宅火警，由於屋內堆積大量雜物，導致燃燒迅速、火勢延燒範圍擴大。消防人員迅速到達現場後立即佈署水線全力搶救，歷經約50分鐘撲滅火勢，幸未造成更嚴重傷亡。消防局表示，21日晚上安樂區樂利三街的火警，造成1名消防人員殉職及民眾1人死亡；108年6月24日義一路五層樓建物內，因堆放超過20噸的回收廢棄物，引發火災導致兄弟兩人罹難的災情。這些案件皆有共同特徵，就是在家中堆放大量雜物，使火災發生時燃燒迅速、濃煙密布，阻礙逃生並增加救援困難。消防局指出，燃燒源須具備「可燃物、氧氣、熱源」三要素，所有的燃燒都與可燃物與空氣中氧的化學反應有關。家中囤積的大量物品，在高溫環境下極易形成快速延燒，並產生有毒氣體、高溫能量、濃煙粒子、缺氧窒息等危險 ...

台灣新生報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言