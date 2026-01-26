Visiting a Stateless Community in Malaysia
Tzu Chi visited a stateless community in Sandakan, Malaysia, to better understand their needs and provide assistance.
