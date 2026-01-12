Vivian徐若瑄寒冬號召群星獻愛！「衣起把愛傳下去」Yahoo拍賣登場

22年不間斷的愛，一個人從「搬貨」到「傳承」的公益路

集結史上最強天后陣容！舒淇、林心如、賈靜雯、王心凌同響應義賣助罕病！



延續愛的力量，演藝圈「全能才女」Vivian徐若瑄繼去年12月聖誕節為汶水國小棒球隊募得54,000元後再度發起暖心行動，將接續捐出於2026跨年夜在桃園熱騰騰演出的秀服，即日起至1/18 22點在Yahoo拍賣啟動「衣起把愛傳下去」公益活動，此次她發揮在演藝圈的人脈強大號召力，集結了去年甫獲釜山國際影展最佳導演獎的舒淇、即將迎來世界巡迴演唱會最終站的王心凌、雙金影后賈靜雯、最強製作人林心如，以及長期關注公益的陳怡蓉共襄盛舉。眾人紛紛獻出寫滿故事的戰衣與私服參與競標，將舞台上的光芒化為實際行動，義賣所得扣除管銷費用後將全數捐贈予「罕見疾病基金會」，為病友帶來希望與力量。



徐若瑄攜手Yahoo拍賣啟動「衣起把愛傳下去」公益活動，集結舒淇、王心凌、賈靜雯、林心如、陳怡蓉等藝人共襄盛舉。

22年不間斷的愛：Vivian徐若瑄從「搬貨」到「傳承」的公益路

Vivian向來熱衷公益活動，憑藉溫暖歌聲與強大行動力感染無數歌迷。她自2004年起於Yahoo拍賣創立「IRON V 明星二手商品」公益平台，長年將自己的二手衣物捐出。這份初心源自徐媽媽從小教導姊弟要「懂得分享與助人」的叮嚀，「常行善」的家訓已成為她多年來以正能量回饋社會的行動力。這樣的二手義賣活動至今已持續長達22年，早期Vivian甚至親自從日本運回的三、四十箱衣物扛到網店工作室，如今已建立成熟的義賣模式。累計捐出的衣物估計已高達5,000件以上，她幽默地笑稱，自己大概是「衣櫃裡衣服最少的女藝人」。日前，她更在自己的官方頻道，發起應援味全龍比賽影片瀏覽破百萬，即開放義賣演出服的活動，成功吸引百萬點閱人氣，並於當天上架到Yahoo拍賣開放競標，成功讓表演服以5.4萬元高價落槌結標，所得全數捐給苗栗汶水國小棒球隊，暖舉感動眾人。



徐若瑄工作滿檔，仍不忘公益，希望匯聚眾人的心力，為罕病病友帶來更多希望。

寒冬分享的強大行動！集結史上最強天后陣容！55樣單品寫滿星光故事

本次「衣起把愛傳下去」公益活動即日起至1/18在Yahoo拍賣正式登場，共計6位藝人捐出55樣珍貴單品參與競標。亮點包含Vivian 2026跨年表演服、王心凌演唱會經典的「幻彩層次紗洋裝」，以及多件國際精品禮服與配件。Vivian去年忙於拍攝的電影《辛亥隧道》預計2026會上映，今年同時也有其他拍攝計劃，答應粉絲會努力做出一張全新專輯也希望能兌現。但即便工作滿檔，Vivian仍不忘公益，她表示：「每一件衣服都承載過我們的努力與回憶，希望匯聚眾人的心力，讓愛循環，為罕病病友帶來更多希望。」誠摯邀請大眾共同參與，一起把愛傳下去。



「衣起把愛傳下去」公益活動在Yahoo拍賣正式登場，徐若瑄2026跨年表演服也是本次公益競標的亮點單品。



【公益活動資訊】

● 活動期間：2026年1月12日（一）20:00至1月18日（日）22:00

● 競標平台：Yahoo拍賣「IRON V明星二手商品」https://reurl.cc/QVx1GO

● 受贈單位：財團法人罕見疾病基金會



【天后壓箱寶．公益競標必搶清單】

● 徐若瑄：2026跨年表演服、2022年《VIVILAND》MV表演服 （共8件）

● 王心凌：《CYNDILOVES2SING愛‧心凌》巡迴演唱會 NYDYA DZYAK幻彩層次雲朵煞洋裝（共5件）

● 林心如：GUCCI喀什米爾羊毛衣、國際精品私服（共20件）

● 賈靜雯：VICTORIA BECKHAM 黑色露側肩魚尾裙擺小禮服（共10件）

● 舒淇：EMPORIA ARMANI絲質花朵灰造型項鍊、影后級配飾（共7件）

● 陳怡蓉：HERMES小枕包掛飾（共5件）