Vivienne Westwood 9K金系列 迴紋針造型配飾本季必收

Vivienne Westwood推出9K金系列，全都是一眼即視的品牌標誌性設計。（永三提供）

最受年輕人喜愛的Vivienne Westwood推出新品了！延續2017年Vivienne Westwood Hardcore鑽石系列，品牌在歲末年終再次推出2025/26秋冬黃金珠寶系列，全系列以9K黃金合金（含金量37.5%）製作，並以「Battersea」與「Pimlico」兩大設計主軸，展現品牌精緻而富現代感的珠寶語彙，其中的迴紋針造型藝術感十足，應列入年度必買配飾名單。

Battersea系列以最具識別度的Orb標誌為核心設計，鑲座固定的是實驗室培育鑽石，品質穩定且來源可追溯，系列的造型俐落精緻，涵蓋手鍊、耳釘、吊飾與戒指等款式。而Pimlico系列則重現品牌典藏的迴紋針圖騰，在9K金的演繹下，搭配鏈條手鍊、吊飾、耳釘與繩款手鍊，每款作品皆飾以小巧立體的3D Orb，呈現細膩別緻又鮮明的品牌細節。

Pimlico耳環。NT$34,200（永三提供）

Pimlico手環。NT$19,500（永三提供）

Battersea項鍊。NT$22,000（永三提供）

Battersea戒指。NT$23,700（永三提供）

