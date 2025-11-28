vivo子品牌iQOO 15登台3萬有找鎖定電競玩家！ 搶華碩ROG舊換新捉對廝殺

vivo子品牌iQOO 15登台。陳俐妏攝



vivo 來台8年，今年正式引進2009年成立的子品牌iQOO 15祭出2.99萬元，強打頂級性能，鎖定電競玩家。vivo更亮出殺手鐧，除了官方體驗店購機回饋最高享1.37萬元外，電競手機玩家只要攜帶華碩Asus ROG手機到官方體驗店完成iQOO 15預購，加碼再送相關好禮。vivo有信搶進華碩 ROG客群，首批貨源已被搶購一空，後續會再追加。

vivo台灣總經理陳怡婷表示，vivo在台灣已經深耕8年，發現有一群消費者對於手機性能與科技上突破相關執著，因此決定引進主打頂級效能與電競級體驗的iQOO回應消費需求。

2009年成立的 iQOO，品牌名稱源自「I Quest On and On」縮寫，象徵生而強悍、探索不止，首款在台推出的 iQOO 產品— iQOO 15 集算力、影像及操控為一體，搭載高通Snapdragon 8 Elite Gen 5、自研電競晶片Q3與2K M14 LEAD OLED全域護眼螢幕三大跨代領先優勢。

這次iQOO 更強打高通聯手調校，iQOO 15 核心採用台積電第三代3奈米製程，搭載高通Snapdragon8 Elite Gen 5，其共同打造的Monster超核引擎能精準預測每一幀遊戲畫面所需要的運算能力、降低掉幀風險，還能針對遊戲全程無差別加速！啟動Monster模式，即可釋放更強、更順、更冷靜的巔峰效能。配合業界領先的 UFS 4.1 及 LPDDR5X Ultra Pro 高速記憶體，讀寫速度高達 10.7Gbps，從觸控到畫面回應上都保持旗艦級流暢表現。

iQOO 15 聚焦電競玩家關注的六大亮點，包括強強聯手Monster超核引擎的不掉幀、7000mAh藍海電池的強續航、8K mm² VC散熱系統的不發熱、機身與螢幕光效同步迸發的懸浮能量光環、MAX 雙軸震感馬達的4D遊戲震感及支援最高2K 60幀 20Mbps的流暢直播，帶給電競玩家最佳遊戲體驗。搭配5000萬畫素Sony 3倍潛望長焦鏡頭、OriginOS 6作業系統及貼心售後服務，為效能控、遊戲玩家和創作者等帶來更高水平使用體驗。

iQOO 15 推出16GB RAM+ 512GB ROM，並打造兩款外觀配色，「凌雲灰」展現無限凌雲氣勢，「傳奇白」則以競速菱格紋設計彰顯速度美學。即日起至12月5日，凡於指定通路預購iQOO 15，至官網登錄完成即可獲得超人氣Razer Kishi Ultra 遊戲手持裝置；預購期間持ASUS ROG手機至全台官方體驗店賞機並完成預購iQOO 15，加碼再送vivo筆電隨行袋乙個！

