vivo推動科技向善！攜手聯發科打造在地創新生態圈

【記者趙筱文／台北報導】vivo今年攜手聯發科技參與「智在家鄉」數位社會創新競賽，強調以科技回應在地需求，並以AI與影像技術協助更多團隊將創意轉化為改善生活的具體行動，展現科技向善的品牌精神。

vivo指出，隨著AI、MR與影像技術快速演進，智慧型手機正從「記錄畫質」走向「高互動、沉浸體驗」的新世代，也因此具備成為社會創新工具的能力。多年來vivo與聯發科技在行動影像與AI領域深度合作，本次共同投入社創領域，希望加速優質解方落地，形成科技與社會間的良性循環。

今年邁入第八屆的「智在家鄉」競賽升級推出「影響力加速計畫」，共有18組團隊入圍，經兩個月專業輔導後選出多項獎項。獲得【vivo智慧共創應用獎】的「BlueTrend」以AI與數據打造永續潛水旅遊平台，整合技術與資源，改善產業痛點並提升營運效率。平台並導入AI圖像辨識協助旅客認識海洋生物，從知識建立情感連結，推動海洋永續理念，與vivo「以創新改善生活」的品牌方向高度契合。

為支持更多以科技回應社會需求的行動，vivo提供價值20萬元的多台vivo X300旗艦手機作為獎勵，盼團隊能運用蔡司影像與AI能力捕捉故事、推動海洋教育。vivo行銷總監劉宥樺表示，科技應以人為本，成為改善生活的溫暖力量，智慧型手機更能是人人可攜的創新工具。她強調，未來vivo將持續透過跨域合作與技術投入，支持具社會價值的創新實踐，讓更多創意能量化為具影響力的成果。

