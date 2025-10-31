vivo蔡司鏡頭新機預購超預期 陳怡婷：銷量拚增5成

（中央社記者吳家豪台北31日電）手機品牌vivo台灣總經理陳怡婷今天表示，新發表的X300系列手機與光學大廠蔡司合作，在發表會前即使價格與完整功能尚未公布，已有超過6000名消費者登記「盲購」，超乎預期，反映出市場高度興趣，看好新機銷量將較前一代成長50%。

vivo今天在台灣發表X300系列手機，搭載蔡司2億畫素鏡頭，支援外接2.35x長焦增距鏡，內建聯發科技天璣9500處理器及首度於海外市場搭載的全新OriginOS 6作業系統。

陳怡婷受訪指出，X300系列新機與蔡司合作長焦增距鏡，在影像硬體上取得突破，並透過新版OriginOS作業系統解決跨平台傳輸痛點，在上市前就引發市場熱烈討論。

她說，自新機開放預購以來，消費者期待值相當高，結合舊換新加碼方案鞏固用戶忠誠度，加上政府普發現金1萬元即將上路，有信心X300系列銷量將超越前一代。

媒體詢問今年較嚴格抓水貨的原因，陳怡婷表示，過去消費者較不清楚正貨與水貨差異，導致出現維修與功能不同的困擾。vivo將明確告知台灣消費者，在台灣購買可獲得最佳售後服務。（編輯：張均懋）1141031