vivo電競子品牌iQOO登台，為什麼選現在？總座從旗艦機切入市場：鎖定遊戲玩家

vivo於28日宣布正式在台引進電競子品牌 iQOO，首波推出旗艦機種iQOO 15，以「頂級效能、極速充電與電競優化」為核心訴求，鎖定追求極致性能與專業遊戲體驗的消費族群。

vivo表示，引進iQOO不僅是產品線擴張，更是品牌布局策略的一環，藉由高效能子品牌回應玩家市場需求，同時強化vivo在旗艦級市場的存在感。

vivo如何鎖定「效能控」族群？

vivo台灣總經理陳怡婷表示，vivo在台深耕8年，觀察到市場上有明顯分化趨勢，部分消費者對手機性能與科技突破高度執著。

陳怡婷說，「這群使用者對運算速度、散熱穩定與螢幕反應靈敏度有極高要求，因此我們決定引進主打極致效能與電競級體驗的iQOO，為他們打造更純粹暢快的使用體驗。」

她也指出，目前台灣旗艦手機平均售價（ASP）普遍偏高，多數超過2萬元，因此iQOO首波選擇以旗艦機種切入市場，但接下來也將在1萬至1萬5千元價格帶推出相應產品，以涵蓋更廣泛的效能消費族群。

她透露，「iQOO會以線上銷售為主，但同時體驗店也會陳列產品，讓消費者摸得到、玩得到，預計明年擴大體驗據點。」

iQOO主要鎖定重度遊戲玩家，強調高效能、續航與散熱。（vivo提供）

兩品牌會互搶市場嗎？

外界關注vivo與iQOO兩品牌在市場上是否可能出現互爭。對此，陳怡婷強調，「我們是大vivo，同一個團隊一起做。」

她說明，iQOO與vivo的市場定位非常清楚，兩者分屬不同族群，沒有互相競爭問題，iQOO主要鎖定重度遊戲玩家，強調高效能、續航與散熱；而vivo主品牌則聚焦影像、人文敘事與生活調性。

未來兩品牌將在台灣採共同營運模式，不會分拆團隊，而是根據不同目標族群開發更多元的產品線。

此舉意味vivo不只是引進一款電競手機，而是藉由雙品牌策略構築多層次市場布局，兼顧旗艦性能與主流設計兩大方向，形成更靈活的市場覆蓋結構。

iQOO 15有多強？

1、最新處理器搭配自研晶片雙核心：搭載 Snapdragon® 8 Elite Gen 5（台積電3nm製程）＋自研電競晶片Q3，結合Monster超核引擎，能預測幀率運算、穩定防掉幀。

2、旗艦級記憶體與儲存技術：採用UFS 4.1與LPDDR5X Ultra Pro，讀寫速度高達10.7Gbps，反應更即時。

3、6.85 吋2K M14 LEAD™ OLED全域護眼螢幕：峰值亮度達6000nits，支援144Hz刷新率與3200Hz觸控採樣率，通過TÜV全方位護眼認證。

4、超強散熱與長效續航：內建8K mm² VC均熱系統（石墨烯＋導熱凝膠）與7000mAh藍海電池，支援100W快充與40W無線閃充。

5、沉浸式遊戲體驗設計：懸浮能量光環MAX雙軸震感馬達、對稱式戰鼓大師揚聲器Pro，打造光效、震感與聲音三重沉浸體驗。

6、專業級直播與遊戲輸出：支援最高2K 60fps、20Mbps直播與120fps，穩定長時間遊戲運作。

7、旗艦級影像系統：三鏡頭組合（主鏡＋超廣角＋Sony潛望長焦）皆為5000萬畫素，具備CIPA4.0單眼級防手震與100倍潛望變焦。

8、全新OriginOS 6.0系統體驗：強化操作流暢度、私密空間防護及跨裝置「一碰傳」，支援Windows/Mac無縫辦公。

哪裡買最划算？

iQOO 15提供「凌雲灰」與「傳奇白」兩款配色，推出16GB RAM + 512GB ROM規格。

即日起至12月5日於vivo官方體驗店、線上商城與指定通路預購，可獲得Razer Kishi Ultra遊戲手持裝置、螢幕意外保固及延長保固等總價值13,790 元禮遇。

若持ASUS ROG手機至體驗店預購，再加贈 vivo筆電隨行袋，全面展現品牌搶攻電競市場的誠意。

iQOO能否成為vivo升階關鍵？

在旗艦手機ASP持續升高、電競與效能需求同步擴大的趨勢下，iQOO 15不只是vivo的性能代表作，更是其邁向品牌升階、推動分眾化經營的關鍵試金石。

