VIVO高雄夢時代體驗店拒折抵購手機 消費者批店長恐涉犯消保法

高雄夢時代購物中心VIVO品牌體驗店蔡姓店長，擅自主張「買5000送300活動」無法折抵VIVO X300系列手機，僅能折抵手機配件，造成消費者權益受損。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 高雄夢時代購物中心VIVO品牌體驗店蔡姓店長，擅自主張「夢時代購物中心3C商店買5000送300活動」，無法折抵VIVO X300系列手機價格，僅能折抵手機配件，造成消費者購機權益受損，要求該店出面說明真相，並呼籲VIVO原廠應釐清此事，確保行銷活動資訊一致性，不能因為店長個人行為，破壞維持已久的遊戲規則，嚴重影響品牌信譽與消費者對VIVO的信任。

該店自11月1日起舉辦 X300系列手機預售活動，原應可同時配合夢時代購物中心推出的「3C商品滿5000元送300元電子折抵券」優惠方案，消費者可使用折抵券直接減少手機購機金額。但有多名消費者反映，過去VIVO新機發表都會配合夢時代的滿千送百活動，為何唯獨X300系列無法折抵，該體驗店銷售人員以「原廠不同意」為由，拒絕接受折抵券用於購買手機，只允許折抵手機「配件」。

長期使用該品牌手機的陳姓消費者指出，過去夢時代VIVO體驗店活動，均可以折抵手機購買費用，當初也看到夢時代的促銷活動才特地前來，店員卻說原廠規定不能折手機，只能用來買保護殼、保護貼。事後詢問VIVO代表人員及該體驗店經銷商高賢企業公司，卻說原廠並沒有這項限制，店長「假傳聖旨」，擅自以「原廠拒絕」名義不認帳，已構成誤導及欺騙消費者之嫌。

陳姓消費者強烈質疑，這項限制並非VIVO原廠政策，而是該體驗店蔡姓店長「自訂規則」，事後蔡姓店長也坦承是個人決定購買X300系列手機不能配合滿千送百活動。陳姓消費者指出，由於手機配件利潤較高，如果折抵券僅能用於低成本的配件，有利於體驗店提高獲利與業績表現。

據了解，截至11月2日止，該活動已吸引超過300名消費者預購X300系列，若確實存在誤導或限制使用的情形，恐涉及損害消費者權益，觸犯消費者保護法第7及12條，此行為屬於「以不實理由阻止優惠使用」，已構成誤導或隱瞞事實，VIVO夢時代體驗店應出面說明真相，以免嚴重影響品牌信譽與消費者對VIVO的信任。

VIVO經銷商黃姓區主管表示，這次夢時代體驗店造成的誤會是店長個人行為，該公司已經進行全盤了解調查，若有疏失會做懲處，消費者本來就有選擇的權利，不能硬性要求消費者只可購買手機配件。

