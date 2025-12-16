vivo S50系列亮相 雙機升級旗艦晶

【記者趙筱文／台北報導】vivo在中國正式發表全新中階手機vivo S50與S50 Pro mini S系列最新機種，2款新機不僅外型設計更新，核心規格也同步升級，主打高效能晶片、輕薄機身與旗艦級防水配置，鎖定重視效能與手感的用戶族群。

vivo S50螢幕尺寸略縮為6.59吋，搭載Snapdragon 8s Gen 3處理器；S50 Pro mini則延續6.31吋小尺寸設計，並首度導入Snapdragon 8 Gen 5晶片。兩款手機皆配備FHD+解析度的AMOLED 螢幕，支援120Hz更新率，前鏡頭同為5000萬畫素，並升級為超音波指紋辨識，兼顧解鎖速度與安全性。

在耐用與續航方面，S50與S50 Pro mini皆通過IP68+IP69防塵防水等級，內建6,500mAh矽碳電池，支援90W有線快充，其中S50 Pro mini另提供40W無線充電，補齊小尺寸機種少見的高階配置。效能與儲存規格也同步拉齊，最高可選配16GB LPDDR5X記憶體與512GB UFS 4.1儲存空間。

相機方面，兩款新機採用相同的三鏡頭配置，包含5000萬畫素主鏡頭（IMX921）、5000萬畫素3倍光學變焦長焦鏡頭（IMX882），以及800萬畫素超廣角鏡頭，主打日常拍攝與人像望遠表現。系統則預載基於Android 16的OriginOS 6。

配色選擇上，vivo S50提供白、藍、紫、黑4色，12GB/256GB版本售價為人民幣2,999元（約1.34萬台幣），16GB/512GB頂規版本為3,599元（約1.6萬台幣）；S50 Pro mini則有白、紫、黑3色，12GB/256GB起售價為3,699元（約1.65萬台幣），16GB/512GB版本為4,299元（約1.91萬台幣）。雖說vivo目前尚未正式公布S50系列是否會以相同名稱在海外市場推出。不過依照過往產品命名策略與市場傳聞，S50 Pro mini有機會在國際市場改以vivo X300 FE發表，而標準版S50則可能對應vivo V系列新機亮相。

vivo S50配備6.59吋120Hz AMOLED螢幕，搭載Snapdragon 8s Gen 3處理器，鎖定日常使用與拍攝需求兼顧的用戶。vivo官網

vivo S50 Pro mini主打6.31吋小尺寸設計，並具備6,500mAh電池，鎖定重視手感與效能的用戶族群。vivo官網

