vivo X Fold6實機照曝光！主打AI多工、傳搭6900mAh電池

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【記者趙筱文／台北報導】vivo新一代摺疊手機X Fold6預熱開跑，官方高層近日陸續在微博釋出新機重點，外界也流出疑似實機照片，顯示這款新機將主打大螢幕多工、AI應用與更完整的摺疊手機軟體體驗。

根據vivo官方預告，X Fold6將搭載全新的OriginOS 6 Fold系統，針對摺疊手機使用情境進行調整，其中升級版原子工作台將強化多工處理與工作效率，讓用戶可同時執行多個App，也能並行使用AI功能，朝向更像小型平板的生產力工具發展。

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官方釋出的預熱圖也曝光X Fold6內側螢幕樣貌，相較前代vivo X Fold5，新機螢幕邊角看起來更圓潤，顯示比例也似乎更寬，預期有助於分割畫面與多視窗操作。

另一方面，爆料者也分享疑似vivo X Fold6的實機照，新機採用綠色機身，整體設計語言與前代相近，仍延續大尺寸圓形相機模組風格，外觀變化不算激進，但主打重點顯然放在系統與AI體驗升級。

目前傳聞指出，vivo X Fold6可能配備8吋內螢幕、6.51吋外螢幕，搭載聯發科Dimensity 9500處理器，並內建6900mAh電池。新機預計本月稍晚先在中國發表，至於是否會推向更多海外市場，仍有待vivo後續公布。

vivo預告新一代摺疊旗艦X Fold6即將登場，並確認首發搭載OriginOS 6 Fold系統。VIVO產品副總裁黃韜微博

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