vivo X200T發表 蔡司三鏡頭、天璣9400+規格一次到位

【記者趙筱文／台北報導】vivo X200系列還沒畫下句點。vivo在印度市場發表全新成員vivo X200T，主打「價格更親民、規格仍然旗艦級」，從蔡司三鏡頭、金屬機身到大電池與快充一次到位，鎖定想要高階體驗、但不想直上頂規價位的用戶。

外觀設計上，X200T採用金屬邊框搭配前後玻璃面板，並同時通過IP68與IP69防塵防水等級，兼顧質感與耐用度。配色提供「Stellar Black（星曜黑）」與「Seaside Lilac（海岸紫）」兩款，風格偏向內斂與年輕路線。

相機是X200T的重點賣點之一，搭載三顆5000萬畫素蔡司鏡頭組合。主鏡頭為1/1.56吋LYT702感光元件的廣角鏡，超廣角則是15mm、支援自動對焦的5000萬畫素JN1感光元件；望遠鏡頭為70mm、f/2.57光圈的3倍光學變焦，同樣是5000萬畫素LYT600。前鏡頭則為3200萬畫素，固定對焦設計，主打日常自拍與視訊通話需求。

螢幕方面，X200T配備6.67吋Zeiss Color Master 10-bit AMOLED螢幕，支援120Hz更新率，峰值亮度高達5000nits，並覆蓋Schott玻璃，強調戶外可視性與色彩表現。

效能核心採用3奈米製程的Dimensity 9400+處理器，搭配最高12GB LPDDR5X記憶體與512GB UFS 4.1儲存空間。系統運行Android 16為基礎的OriginOS 6，官方承諾提供5年系統更新與7年安全性更新，對長期使用者相對友善。

電池配置同樣走「不保守」路線，內建6200mAh第三代矽負極半固態電池，支援90W有線快充與40W無線充電，並加入旁路充電功能，在高負載使用時可降低電池損耗，延長整體壽命。

vivo X200T在印度提供12GB+256GB與12GB+512GB兩種版本，售價分別為59,999印度盧比與69,999印度盧比（約台幣2萬元與2.4萬元左右）。至於是否導入其他市場，仍有待vivo後續公布。

