vivo X300帶動換機潮 四成來自三星、Apple

【記者趙筱文／台北報導】手機大廠vivo上月在台推出年度壓軸旗艦X300極限旗艦系列，上市後市場反應熱烈。vivo指出，X300系列首月銷量較上一代X200系列成長超過3.5倍，其中X300 Pro表現最為突出，首月銷售量更較X200 Pro成長高達4倍，成功帶動整體旗艦動能。X300系列也在指標性通路「三創生活園區」寫下vivo近10年來單月最高銷售額紀錄，顯示高階市場動能明顯回溫。

除了銷售數字亮眼，通路來客結構也出現明顯轉變。vivo表示，官方體驗店的舊換新比例已由過去的2：8提升至3：7，顯示X300系列成功吸引更多新客進店，其中來自三星與蘋果陣營的轉換用戶占比高達四成，跨品牌吸引力顯著提升，也讓X300系列穩坐vivo自家產品線中的「安卓旗艦成長王」。

在產品定位上，vivo自X200系列起便以長焦拍攝、夜拍表現與穩定錄影能力累積影像口碑。隨著X300系列全面升級影像系統與拍攝體驗，旗艦影像實力進一步延伸至更多生活場景，從演唱會舞台瞬息萬變的燈光、跨年夜的人潮煙火，到年節期間的街景與家族團聚畫面，都能清楚捕捉細節與情感，鎖定年末到新年期間持續升溫的拍攝需求。

瞄準年節購機潮，vivo同步推出多項優惠。自2026年1月1日至1月31日止，凡至全台官方體驗店購買X300系列，即可享1,990元專屬價入手「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡」，並加贈原廠延長保固12個月及螢幕意外保固12個月乙次；搭配指定機型舊換新，還可再現折3,000元，降低旗艦入手門檻。

除實體通路外，vivo線上官方商城亦提供原廠雙重保固與價值4,000元旅遊券回饋；momo購物網、PChome24h購物、蝦皮購物、Yahoo奇摩購物中心及酷澎購物網等五大電商平台，則祭出4,000元平台幣回饋。

自2026年1月1日起至1月31日止，凡至vivo全台官方體驗店購買X300系列，即可享以1,990元專屬價格入手「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡」。vivo提供

