vivo X300年終購機優惠！增距鏡加購價只要1990元 這支iPhone超會賣

手機品牌vivo上月推出X300極限旗艦系列，作為品牌年度壓軸旗艦機種，X300系列首月銷量較上一代X200系列成長超過3.5倍，其中X300 Pro表現尤為亮眼，首月銷售量較上一代X200 Pro成長高達4倍。

做為最頂尖的旗艦產品線，vivo於指標性通路「三創生活園區」寫下品牌近10年來單月最高銷售額紀錄；同時，官方體驗店來客結構亦出現明顯轉變，舊換新比例由原本的2：8提升至3：7，顯示X300系列成功吸引更多新客進店，其中來自三星與蘋果陣營的轉換用戶占比更高達四成，跨品牌吸引力顯著提升。X300系列各方戰報佳績更穩穩拿下vivo系列中的「安卓旗艦成長王」。

自2026年1月1日起至1月31日止，凡至vivo全台官方體驗店購買X300系列，即可享以1,990元專屬價格入手「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡」。

看準年節假期拍攝需求持續升溫，vivo推出多項年節購機優惠。自2026年1月1日起至1月31日止，凡至vivo全台官方體驗店購買X300系列，即可享以1,990元專屬價格入手「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡」，提升演唱會、旅行及年節拍攝實力。同時，更享有原廠延長保固12個月及螢幕意外保固12個月乙次的雙重保障，持指定機型舊換新的消費者，則額外加碼現折3,000元。

除官方體驗店，vivo線上官方商城亦祭出原廠雙重保固與價值4,000元的旅遊券回饋。凡於momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮購物、Yahoo!奇摩購物中心、酷澎購物網等五大指定電商平台購機，可享有4,000元平台幣回饋多元購機好禮應有盡有。

vivo X300系列優惠資訊。

另，台灣智慧手機市場2025年11月銷售數字出爐，根據市調機構公布最新全台實體通路手機銷售數據顯示，11月手機市場整體銷售量約51.6萬部，與上月56.5萬台高峰相比，銷售量下滑9%，總銷售額也跌15%；傑昇通信觀察，在連續兩個月新機熱潮後，受到年末購物季活動分散、黑色星期五與雙11促銷節奏影響，市場轉向理性購買期，買氣略為收斂，11月全台最熱銷手機仍由蘋果iPhone 17系列包辦前五名，然而單機冠軍寶座悄然易位，由iPhone 17（256GB）奪冠，非蘋陣營方面，三星Galaxy A56（12GB/256GB）依舊是全台最暢銷的安卓手機。

2025年11月手機銷售排行榜前20出爐！iPhone 17登頂。

傑昇通信分析，隨著年末購物季來臨，受到雙11、黑色星期五，到實體通路的週年慶等大型購物節的強烈干擾，市場結構與10月相比出現明顯變化，前20名中蘋果僅守住7席，且整體銷量全數下跌；除了冠軍機型更迭為iPhone 17（256GB），最明顯的是iPhone 17 Pro Max（512GB）單機銷量重挫38%，成為衰退幅度最驚人的機型，由於新機上市後首波供應回補完成釋放，部分高階規格版本在11月出現短暫供貨不穩，加上價格尚未明顯鬆動，讓原本觀望的高階用戶轉而等待12月檔期，成為銷量回落的主要原因之一。

2025年度11月台灣手機熱銷榜單。

上月還在榜單上佔有一席之地的iPhone Air（256GB）、iPhone 17 Pro Max（1TB）以及定位入門的iPhone 16e（128GB），本月遭逢安卓機型強勢回擊後全數跌出榜外。傑昇通信表示， iPhone Air雖具話題性，但在11月消費者購機預算趨於保守時，較難成為首選，而iPhone 17 Pro Max（1TB）這類高容量版本銷售週期極短，當核心客群購買完畢，極高的原廠售價便會成為推廣至市場的障礙。值得留意的是，前代機型iPhone 16（128GB）僅下滑一個名次，單機銷量月減15%，跌幅相對溫和，顯示價格導向型的果粉，偏好已進入價差甜蜜點的前代機型。

本月三星成功反撲，在熱銷前20名中佔據8席，超越蘋果成為榜單覆蓋率最高的品牌。傑昇通信指出，三星Galaxy A56（12GB/256GB）穩定的規格配置與萬元出頭的實際入手價，仍是中階市場的關鍵支柱，持續穩守安卓最賣機型地位；出人意表的是，Galaxy S25+（12GB/256GB）與Galaxy S25 Ultra（12GB/512GB）的強勢回歸，特別是Galaxy S25 Ultra（12GB/512GB）單機銷量較上月暴增30%，成為本月成長幅度最大的單機，推測是節慶促銷活動將旗艦機型價差拉大，出現具吸引力的折扣後用戶重新進場，銷量得以快速回溫。

2025年11月手機銷售排行榜前20出爐！三星席次反超蘋果，S25 Ultra銷量暴增30%。

至於OPPO與vivo分別在榜中佔據兩席與三席，整體表現穩定。入門熱銷機OPPO A5 Pro（6GB/128GB）與vivo Y29s（6GB/128GB）本月銷量平均下降9%，反映在年末購物季期間，入門機競爭加劇；本月唯一新進榜機型vivo V60 Lite（12GB/256GB），一登場便空降第13名，成功超車深耕中階市場已久的OPPO Reno14（12GB/256GB）。傑昇通信說，vivo V60 Lite受青睞的關鍵在於，該機型在通路的空機價約8,990元，卻提供12GB/256GB的高容量組合，對追求大儲存與主打影像訴求而言，規格感明顯優於同價位帶競品，精準切中中階換機族需求。

