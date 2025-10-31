vivo X300攻高階攝影 2億畫素鏡頭當攝手

透過拍照、錄影紀錄生活成為常態，因此「攝影能力」成為手機品牌的研發重點。vivo今(31)日在台推出「X300系列」旗艦手機，全系列搭載蔡司2億畫素鏡頭，支援外接2.35x長焦增距鏡，讓手機瞬間變成專業照相機。Samsung為滿足小資族、學生族的購機需求，攜手「AFTEE先享後付」提供無卡分期服務。Nothing開賣2款新耳機，最長續航力達100小時。

vivo X300系列旗艦手機在台亮相，「vivo X300」與「vivo X300 Pro」均採用聯發科天璣9500晶片，單核性能提升32%、多核性能提高17%，峰直功耗降低37%，GPU峰值性能則增加33%，讓手機系統運作更順暢，滿足AI與商務多工需求。

廣告 廣告

在拍攝功能部分，X300 Pro使用蔡司2億APO超級長焦鏡頭、HPB訂製感光元件與升級版的蔡司T*鍍膜，疊加CIPA 5.5單眼級防手震，拍照更穩定、有層次。X300則選用2億畫素蔡司主鏡頭，搭配5,000萬APO超級長焦鏡頭與蔡司5,000萬超清前鏡頭，結合索尼LYT-602感光元件與CIPA 4.5級防手震能力，可以「先拍攝後構圖」，透過裁切完成理想的照片。

雙機即日起至11月9日在vivo全台官方體驗店與商城開放預購，X300 Pro有沙漠棕、雪峰白、晴空藍、星辰黑4色，16GB+512GB售價3萬7,990元；X300有晴空藍、星辰黑、山嵐紫、晨曦粉4款，12GB+256GB價格為3萬990元。於指定通路訂購可參加世界五大洲奢華雙人遊與巨星演唱會門票抽獎，官網登錄後再抽vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套組。

Samsung則聯手「AFTEE先享後付」，針對沒有信用卡的小資族、學生族祭出Samsung Finance+無卡分期服務。11月1日至明(2026)年1月31日於指定通路無卡分期購買三星手機，不限金額與期數，結帳滿萬元折價500元，最高可分36期0利率，讓無卡族輕鬆入手三星手機。

Nothing即日起銷售真無線旗艦耳機「Nothing Ear(3)」、頭戴式耳機「CMF Headphone Pro」等2款產品，其中Nothing Ear(3)結合雙麥克風系統與環境過濾技術，可以消除最高95dB噪音，配合Nothing OS系統還能將通話內容轉為文字，建議售價5,490元。CMF Headphone Pro具有實體控制旋鈕，能調節音量、降噪與撥放音樂，單次充電可連續播放100小時，快充5分鐘可用4小時，價格為2,990元。

原文出處

延伸閱讀