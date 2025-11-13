vivo X300為何強大？發表會沒說的那些事 揭密心臟聯發科晶片
記者李鴻典／台北報導
手機的照相功能在這幾年幾乎是使用者最在意的事情，近日正式在台灣發表的vivo X300 系列旗艦手機在拍照功能就再度進化。近日，造訪台灣的vivo影像認知產品部總經理湯青良就曝光祕密，他說，「vivo每一次的進化，都源自對使用者場景的深刻洞察。這也開啟了vivo與蔡司及聯發科技三方聯手研發的契機，我們堅信唯有將晶片效能、光學結構與演算法運算進行系統級整合，才能成就vivo引以為傲的影像王者X300系列。」
vivo透過新聞稿表示，三十年來在影像賽道上不停鑽研，秉持「看得更清，拍得更遠」的信念，將創新科技融入生活。深知「真實之美」在於忠實呈現光影與情感的平衡，vivo訪談超過百位專家，歸納出獨有的「80%真實、20%潤色」原生美感標準。
vivo從手可拍星辰，到與蔡司共研2億畫素APO超級長焦鏡頭，結合自研演算法，打造「旅拍人像」。面對賽事、演唱會等極限拍攝場景，vivo以零延時多幀合成與摩爾紋三重抑制技術，化解光線干擾；高速追焦則依靠「長焦追焦系統」，結合自研X-Track追焦演算法與藍圖極限追焦引擎，精準鎖定目標；生態攝影更首創「超長焦空氣切割機」，保留主體細節，呈現立體光影與真實層次。
品牌也提到一個重點，也就是，近年，vivo與聯發科技展開深度共研，將vivo自研影像晶片與聯發科技天璣系列平台深度結合，提升能效與AI影像運算速度，為影像真實呈現提供堅實基礎。vivo影像認知產品部總經理湯青良就說，每一次的進化，都源自對使用者場景的深刻洞察。這也開啟了vivo與蔡司及聯發科技三方聯手研發的契機，我們堅信唯有將晶片效能、光學結構與演算法運算進行系統級整合，才能成就vivo引以為傲的影像王者X300系列。」
品牌說明，延續在影像創新的深厚底蘊，全新vivo X300系列透過與三星聯合開發的HPB感光元件，結合系統級影像演算法升級，讓畫質呈現與動態捕捉能力全面躍升，無論是在演唱會場景、賽場快動作、城市夜景等高挑戰場景，皆能呈現更穩定、清晰的拍錄表現，實現行動影像的跨世代突破。針對熱愛旅行、探索世界的使用者，X300系列以2億畫素蔡司鏡頭為核心，結合vivo自研人像與風光演算法打造「旅拍人像」，讓影像不僅是紀錄，更是故事延伸。
面對極限拍攝場景，vivo全新「靈動人像演算法」，以零延時多幀合成與摩爾紋三重抑制技術，完美化解舞台燈光干擾，長焦抓拍更穩定、更純淨。在X300系列上，vivo更首次將「後置級影像體驗」延伸至前置鏡頭，搭載5,000萬畫素超感光主鏡頭，同步採用vivo自研NICE演算法與GTR質感人像演算法。從膚質紋理到髮絲光澤，皆能精準捕捉，讓自拍不再依賴修圖，也能達到如電影畫面般的高級質感與真實美感。
X300 Pro更支援最高4K 120幀杜比視界影片錄製，採用「錄拍雙系統分時架構」，可在錄製過程中直接抓拍照片，解析度提升高達355%，並支援4K可變焦雙鏡錄影，滿足多元創作需求。
在高速追焦領域，vivo打造「長焦追焦系統」，導入自研X-Track追焦算法與全新藍圖極限追焦引擎，並與聯發科技深度協作，優化Imagiq即時對焦引擎，系統透過百萬級運動識別資料庫，能在毫秒間精準鎖定與追焦，即使在480mm超長焦距下，也能每秒連拍12張、連續輸出36張無損畫質影像，搭配專屬增距鏡後，更可延伸至400mm超遠距精準追焦，無論是舞台上快速移動的舞者，或山巒間掠過的飛鳥，都能被清晰捕捉於畫面之中，展現 vivo 在影像運算與光學控制的極致掌握力。
vivo也將目光投向更具挑戰性的生態攝影領域。針對10至30倍長焦花鳥攝影，全新演算法架構，首創「超長焦空氣切割機」，結合多模態感知技術，能智慧辨識複雜背景並精準保留主體細節，搭配後端虛化模擬，讓自然光影層次更立體、細節更真實，重現肉眼所見的臨場之美。
堪稱最關鍵的則是，vivo與聯發科技三年深度共研，重塑影像旗艦全方位實力。vivo X300系列將vivo V3+整合至聯發科技天璣9500平台，實現硬體級深度融合，帶來更高能效與更快的AI影像運算速度。vivo同步推出自研影像NPU區域架構，能在毫秒間完成高速追焦與即時畫面識別，讓每一次快門都能精準捕捉情感瞬間。
聯發科技無線通訊事業部技術規劃資深總監李俊男就表示：「晶片是手機的心臟，唯有將軟硬體與這顆心臟完美共振，才能展現最極致的綜效。這次是聯發科技首次採取團隊駐廠共研模式，與vivo共同定義有價值的用戶場景，並研究影像演算法與能效協同作業的解方，也正因如此，雙方才能年復一年地創造驚艷市場的結晶。」這樣的共研機制，讓影像、晶片、與軟體三者之間形成更緊密的協同效能，實現效能與能耗的完美平衡，也讓vivo X300系列成為引領行動影像時代的全新標竿。
更多三立新聞網報導
閘門何時關、阻止撤離成關鍵！煙波泡水車怎麼賠？消基會揭下一步動作
國旅補助五大方案曝！平日2晚補助2千再抽1200生日金 最高爽拿3200元
逆勢下殺！好市多「熱賣夯物」突降價50% 會員爽享福利：不是即期品
首座寶可夢樂園明年2月開幕！5亮點搶先看 11／21搶票辦法曝
其他人也在看
賭輸颱風假！ 台大生承諾兌現「但縮水」：真的沒錢了
「鳳凰」颱風昨（12日）晚間解除海陸警報，台北雖有風雨但整體影響不大，基本與颱風假絕緣，就有網友為此荷包大失血！日前一名自稱台大大氣系學生的網友發出「祭品文」，預測台北至少會放2天颱風假，還放話少1天就請雞排加珍奶，儘管預測失準還被大氣系學生會切割，原PO則重申一定兌現承諾，但也尷尬坦承「沒錢了」珍奶只能提供100杯，令網友忍不住笑稱「大氣系果然夠大氣」、「了不起負債」。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
樂天桃猿風波不斷韓媒大篇幅報導！以「荒唐、小氣、簡直離譜」為標題狂酸
體育中心／綜合報導樂天桃猿本季接連爆出食安風暴、二軍宿舍環境簡陋，加上奪冠後閃電換帥、後勤行政獎金僅有5000塊等，爭議不斷，連韓媒都相當關注此事，以「荒唐、小氣、離譜」為標題大篇幅報導。FTV Sports ・ 3 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 22 小時前
聽「股利新招」健保可收480億 石崇良眼都亮了：晚上好睡了！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良日前拋出要改革健保「補充保費」收取公式，大刀砍向存股族、定存族以及房東們，引發480萬人反彈，政策緊急喊卡，但面臨明年健保財務缺口將高達千億元，仍吐心聲「讓我睡不著」。國民黨立委賴士葆今（13）日質詢時建議，只需拿掉現行補充保費1000萬的課徵上限，得罪有錢人，就有480億入袋，追問石崇良敢不敢？石崇良...匯流新聞網 ・ 3 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
土城海山站旁8坪月租7千有找！政大雙主修高材生逃家失業搬進社宅 共居獨立生活找到人生方向
社會住宅不僅解決居住問題，更是年輕人跨越迷惘、重塑自我價值的起點。Sunny從小被期待成為優秀法律人，看似人生勝利組，內心卻歷經好長一段找不到自己的迷惘與掙扎。3年前，她先斬後奏搬入新北市土城區的員和社宅，在這裡不僅遇見支持自己的伴侶，與多元背景的室友交流相處，找到人生方向，同為助人工作，她被獨立的生活打磨得更柔軟，最終選擇以傾聽與專業心理諮商取代法律條文，期待未來幫助他人度過生命難關，也獲得家人的理解與祝福。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 3 天前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 5 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國棒球城市聯賽引挖角疑慮 運動部：協助中職壯大
（中央社記者陳容琛台北12日電）中國棒球城市聯賽預計明年開打，運動部政務次長鄭世忠今天備詢時指出，比較擔心高端人才遭到惡意挖角，因此將協助中職壯大，期許在亞洲扮演舉足輕重地位。中央社 ・ 1 天前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 9 小時前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
有線耳機成最潮配件！為什麼年輕人都在戴「老派」耳機？背後原因解密
在無線藍牙耳機稱霸市場多年後，「有線耳機」竟然華麗回歸！這股復古風潮在日本、歐美等地成為近年最受矚目的潮流趨勢之一，這個看似「退步」的選擇，背後究竟藏著什麼樣的魅力？Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 9 小時前
別再只看台積電！EPS最高8.22 3家AI基建「隱形冠軍」偷偷發大財
2025年第三季，台灣電子與半導體產業的供應鏈迎來亮眼表現，多家業者不僅繳出獲利新高的成績單，更進一步揭示未來營運佈局與產業趨勢。從無塵室工程龍頭聖暉*、半導體材料分析專家汎銓，到自動化機器人解決方案的和椿，各自聚焦AI、先進製程、智慧工廠等熱門領域，展現出台灣高科技供應鏈在全球競爭中的韌性與成長潛力。以下帶您逐一掌握各家公司第三季表現與展望。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
入秋最強冷空氣下週報到！全台濕冷有感降溫 未來一週天氣一次看
[Newtalk新聞] 雖然鳳凰颱風已經減弱遠離，但今(12)天和明(13)天受到東北季風影響，北部及宜蘭降雨增多，預計週末雨勢趨緩回溫，不過氣象署指出，下週還會有另一波東北季風報到，預估會是入秋以來最強冷空氣，到時不僅雨區會擴大，全台都會有感降溫至16至18度，沿海空曠地區可能再低1、2度。 氣象署指出，鳳凰颱風昨天晚間8時已減弱為熱帶性低氣壓，今天上午8時在石垣島附近海面減弱成一般低氣壓，但因為東北季風持續影響，北部及宜蘭雲量偏多，基隆北海岸、汐止及大台北山區有局部大雨或豪雨，白天各地高溫22至23度，相較昨天降溫6、7度，感受偏涼，中部及東部也下降1、2度，預計週末東北季風減弱，降雨趨緩。 但很快下週一到下週三將會有新一波更強的東北季風報到，預估會是入秋以來最強冷空氣，各地低溫16至18度，沿海空曠地區可能再低1、2度；且降雨範圍也會變廣，除了東北季風降雨熱區北部、東半部外，週一、週二也要觀察是否有南邊上來的水氣，中南部降雨也可能增加。查看原文更多Newtalk新聞報導徐榛蔚臉書被灌爆！花蓮縣府急宣布光復鄉停班課：新堰塞湖將溢流鳳凰颱風減弱仍具威脅！今晚中南部雨勢增多 降雨熱區一新頭殼 ・ 3 小時前
粿粿願扛800萬賠償金救王子 范姜彥豐氣炸協議破局
藝人粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，據媒體報導，范姜彥豐、粿粿與王子三方私下協商破局的最大原因，是粿粿打算幫經濟狀況不佳的王子扛下800萬元賠償金，此舉讓范姜彥豐得知後相當憤怒。中天新聞網 ・ 1 天前