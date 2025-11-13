vivo X300為何強大？發表會沒說的那些事 揭密心臟聯發科晶片

記者李鴻典／台北報導

手機的照相功能在這幾年幾乎是使用者最在意的事情，近日正式在台灣發表的vivo X300 系列旗艦手機在拍照功能就再度進化。近日，造訪台灣的vivo影像認知產品部總經理湯青良就曝光祕密，他說，「vivo每一次的進化，都源自對使用者場景的深刻洞察。這也開啟了vivo與蔡司及聯發科技三方聯手研發的契機，我們堅信唯有將晶片效能、光學結構與演算法運算進行系統級整合，才能成就vivo引以為傲的影像王者X300系列。」

vivo X300 Pro機身7.99mm，結合6.78吋螢幕與微弧直邊中框。

vivo透過新聞稿表示，三十年來在影像賽道上不停鑽研，秉持「看得更清，拍得更遠」的信念，將創新科技融入生活。深知「真實之美」在於忠實呈現光影與情感的平衡，vivo訪談超過百位專家，歸納出獨有的「80%真實、20%潤色」原生美感標準。

vivo從手可拍星辰，到與蔡司共研2億畫素APO超級長焦鏡頭，結合自研演算法，打造「旅拍人像」。面對賽事、演唱會等極限拍攝場景，vivo以零延時多幀合成與摩爾紋三重抑制技術，化解光線干擾；高速追焦則依靠「長焦追焦系統」，結合自研X-Track追焦演算法與藍圖極限追焦引擎，精準鎖定目標；生態攝影更首創「超長焦空氣切割機」，保留主體細節，呈現立體光影與真實層次。

品牌也提到一個重點，也就是，近年，vivo與聯發科技展開深度共研，將vivo自研影像晶片與聯發科技天璣系列平台深度結合，提升能效與AI影像運算速度，為影像真實呈現提供堅實基礎。vivo影像認知產品部總經理湯青良就說，每一次的進化，都源自對使用者場景的深刻洞察。這也開啟了vivo與蔡司及聯發科技三方聯手研發的契機，我們堅信唯有將晶片效能、光學結構與演算法運算進行系統級整合，才能成就vivo引以為傲的影像王者X300系列。」

vivo影像認知產品部總經理湯青良揭密vivo X300系列。

品牌說明，延續在影像創新的深厚底蘊，全新vivo X300系列透過與三星聯合開發的HPB感光元件，結合系統級影像演算法升級，讓畫質呈現與動態捕捉能力全面躍升，無論是在演唱會場景、賽場快動作、城市夜景等高挑戰場景，皆能呈現更穩定、清晰的拍錄表現，實現行動影像的跨世代突破。針對熱愛旅行、探索世界的使用者，X300系列以2億畫素蔡司鏡頭為核心，結合vivo自研人像與風光演算法打造「旅拍人像」，讓影像不僅是紀錄，更是故事延伸。

面對極限拍攝場景，vivo全新「靈動人像演算法」，以零延時多幀合成與摩爾紋三重抑制技術，完美化解舞台燈光干擾，長焦抓拍更穩定、更純淨。在X300系列上，vivo更首次將「後置級影像體驗」延伸至前置鏡頭，搭載5,000萬畫素超感光主鏡頭，同步採用vivo自研NICE演算法與GTR質感人像演算法。從膚質紋理到髮絲光澤，皆能精準捕捉，讓自拍不再依賴修圖，也能達到如電影畫面般的高級質感與真實美感。

vivo X300 Pro搭配專屬增距鏡後，更可延伸至400mm超遠距精準追焦，無論是舞台上快速移動的舞者，或山巒間掠過的飛鳥，都能被清晰捕捉於畫面之中。

X300 Pro更支援最高4K 120幀杜比視界影片錄製，採用「錄拍雙系統分時架構」，可在錄製過程中直接抓拍照片，解析度提升高達355%，並支援4K可變焦雙鏡錄影，滿足多元創作需求。

在高速追焦領域，vivo打造「長焦追焦系統」，導入自研X-Track追焦算法與全新藍圖極限追焦引擎，並與聯發科技深度協作，優化Imagiq即時對焦引擎，系統透過百萬級運動識別資料庫，能在毫秒間精準鎖定與追焦，即使在480mm超長焦距下，也能每秒連拍12張、連續輸出36張無損畫質影像，搭配專屬增距鏡後，更可延伸至400mm超遠距精準追焦，無論是舞台上快速移動的舞者，或山巒間掠過的飛鳥，都能被清晰捕捉於畫面之中，展現 vivo 在影像運算與光學控制的極致掌握力。

聯發科技首次採取團隊駐廠共研模式，與vivo共同定義有價值的用戶場景，並研究影像演算法與能效協同作業的解方。

vivo也將目光投向更具挑戰性的生態攝影領域。針對10至30倍長焦花鳥攝影，全新演算法架構，首創「超長焦空氣切割機」，結合多模態感知技術，能智慧辨識複雜背景並精準保留主體細節，搭配後端虛化模擬，讓自然光影層次更立體、細節更真實，重現肉眼所見的臨場之美。

堪稱最關鍵的則是，vivo與聯發科技三年深度共研，重塑影像旗艦全方位實力。vivo X300系列將vivo V3+整合至聯發科技天璣9500平台，實現硬體級深度融合，帶來更高能效與更快的AI影像運算速度。vivo同步推出自研影像NPU區域架構，能在毫秒間完成高速追焦與即時畫面識別，讓每一次快門都能精準捕捉情感瞬間。

vivo X300系列將vivo V3+整合至聯發科技天璣9500平台，實現硬體級深度融合，帶來更高能效與更快的AI影像運算速度。

聯發科技無線通訊事業部技術規劃資深總監李俊男就表示：「晶片是手機的心臟，唯有將軟硬體與這顆心臟完美共振，才能展現最極致的綜效。這次是聯發科技首次採取團隊駐廠共研模式，與vivo共同定義有價值的用戶場景，並研究影像演算法與能效協同作業的解方，也正因如此，雙方才能年復一年地創造驚艷市場的結晶。」這樣的共研機制，讓影像、晶片、與軟體三者之間形成更緊密的協同效能，實現效能與能耗的完美平衡，也讓vivo X300系列成為引領行動影像時代的全新標竿。

