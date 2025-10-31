中央社

vivo X300系列手機搭載2億畫素鏡頭 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

vivo 31日在台灣發表X300系列手機，全系列皆搭載蔡司2億畫素鏡頭，即使身處遠距場景也能精準捕捉細節。

中央社記者吳家豪攝 114年10月31日

