vivo X300系列歡慶首月銷量增長3.5倍 官方體驗店加碼加購增距鏡1,990元與最高3,000元舊換新回饋

vivo於2025年11月在台推出vivo X300系列旗艦手機繳出亮眼成績，X300系列整體較X200系列首月銷售增長4倍，其中旗艦機X300 Pro更較X200 Pro首月銷售高出4倍，而在祭出早鳥享免費升級增距鏡套組下，vivo位於三創生活園區的官方體驗店更創下品牌近10年單月最高銷售表現。

適逢年末包括演唱會、跨年等大型藝文活動將吸引用戶對高品質長焦相機的需求，vivo宣布至2026年1月31日為止，在官方體驗店祭出1,990元加購增距鏡套組的優惠，同時指定機型舊換新最多可享加碼線折3,000元的回饋。官方商城以及主要店商平台則同步加碼提供4,000元旅遊回饋或平台幣。

vivo X300系列延續與蔡司、聯發科深度合作，不僅具備蔡司影像技術加持，且不僅搭載2億畫素長焦的X300 Pro，縱使是採用50MP Sony LYT-602長焦的X300，兩款機型長焦鏡皆可搭配蔡司認證的2.35倍長焦增距，使其擴展至原生光學10倍的焦段，結合混合變焦技術能夠捕捉精彩的演唱會、運動賽事畫面。

