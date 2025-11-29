vivo X300 實拍動手玩 小尺寸手機也能拍出旗艦水準？

近幾年智慧手機越做越大，但仍有不少使用者偏好輕巧尺寸。只是大家心裡難免會有疑問：小手機真的能拍得和旗艦一樣好嗎？vivo 今年推出的 vivo X300，試著給出不同答案。這款重新定位為「標準版」的小尺寸旗艦，不只延續前代在影像上的企圖心，也把不少旗艦規格塞進更好握的外型裡。帶著這樣的疑問，我們從鏡頭配置、拍照到錄影，一起看看它的實力究竟如何。

影片版:https://youtu.be/N2mkr1v775c

廣告 廣告

vivo 過去曾推出 X200 Pro mini，而今年更乾脆將原有的「X300 Pro mini」重新定名為 X300 標準版，讓家族定位變得更清楚。雖然 X300 也用上了兩億像素 HPB 感光元件，但與 X300 Pro 不同，把他放進主鏡頭，這是 vivo 為了讓小尺寸外型在比例上更協調所做的調整。畢竟 Pro 版的鏡頭模組明顯厚得多，直接搬到小機身上，看起來難免突兀。

但換位思考，如果把這樣的配置拿去和 iPhone 17 Pro 相比，X300 在感光元件尺寸、長焦規格上並沒有示弱的理由。至於實際拍攝效果是否也能站穩旗艦位置，最終還是得看照片怎麼說。

從超廣角開始，vivo X300 繼續採用 JN1 感光元件。雖然這顆感光元件已經用過好幾代，但日拍的細節與色彩依舊自然，逆光 HDR 也撐得住，畫面的亮暗層次不會被壓扁。夜拍同樣維持一致性，光線極亮的地方照樣看得到細節，暗部也不會一片黑。超廣角尺寸雖然不大，但藉由演算法處理，呈現的畫面與肉眼所見相當接近。

主鏡頭則是 X300 的最大亮點。兩億像素 HPB 感光元件帶來的解析力在日拍特別明顯，1X 與 2X 的細節差異不大，色彩也和超廣角維持一致。夜拍時的強光抑制效果相當突出，銳利度也有撐住。只有在非常暗的場景，2X 可能會比 1X 稍微鬆散，但整體觀感依舊亮眼。若要挑毛病，大概就是 1/1.4 吋的感光元件在極限場景下仍略有侷限，但表現已經足以讓這顆鏡頭站在旗艦水準。

長焦部分則是 X300 與 X300 Pro 的最大差異。X300 使用 LYT-602，在 3X、6X 表現都算穩定，色彩與前兩顆鏡頭一致。夜拍面對強光時偶爾會出現耀光，需要稍微換個角度避開。

至於 10X，因為 AI 介入更深，成像與 6X 差異不大，算得上可以使用的程度。超過 20X 後，AI 塗抹感變得明顯，細節也鬆散許多，不適合拿來追求作品等級的照片。

不過若是拍花草或鳥類，vivo 的 AI 會特別進行加強，實際成片反而比想像更自然。

值得一提的是，X300 的長焦在抓拍能力上延續了 Pro 版的強勢表現，即便在雨天或光線不佳的環境，也能把人物和雨絲清楚記錄下來。

人像拍攝部分支援五段等效焦距，加上 vivo 一直強調的「八成真實、兩成潤色」理念，膚色與細節呈現自然，沒有過度柔化的違和感。濾鏡選擇也更豐富，甚至可自行客製化，讓拍照風格更有彈性。

錄影能力同樣是這次的小亮點。X300 全焦段支援 4K 60fps，搭配 V3+ 影像晶片，日夜拍都能保持穩定畫質。由於機身尺寸小、重量輕，手持錄影時的穩定感也比大尺寸手機更好。除了 4K 60fps 人像錄影外，也支援舞台模式、Log 錄影與 4K 120fps 杜比視界，高階功能並沒有因為體積小而被刪減。

影片：https://youtu.be/N2mkr1v775c

效能方面，X300 採用天璣 9500 處理器，跑分站在旗艦區間。最令人意外的是電池配置，小尺寸機身竟塞入 6040 mAh 電量，並保留 90W 有線與 40W 無線充電。續航不只不被妥協，甚至比不少大尺寸手機更有競爭力。

整體來說，vivo X300 展現了另一種旗艦可能性。它不是把規格砍掉塞成小尺寸，而是把影像與使用體驗重新調整後，裝進一台更容易單手操作的手機。對想找輕巧又不想犧牲拍照實力的使用者來說，vivo X300 是今年少數值得關注的選擇之一。

更多3C資訊

這台洗地機竟然能「自己洗自己」

OPPO Find X9 Pro 旅拍實戰 旅行還要帶相機？