vivo X300 實拍動手玩 小尺寸手機也能拍出旗艦水準？
近幾年智慧手機越做越大，但仍有不少使用者偏好輕巧尺寸。只是大家心裡難免會有疑問：小手機真的能拍得和旗艦一樣好嗎？vivo 今年推出的 vivo X300，試著給出不同答案。這款重新定位為「標準版」的小尺寸旗艦，不只延續前代在影像上的企圖心，也把不少旗艦規格塞進更好握的外型裡。帶著這樣的疑問，我們從鏡頭配置、拍照到錄影，一起看看它的實力究竟如何。
影片版:https://youtu.be/N2mkr1v775c
vivo 過去曾推出 X200 Pro mini，而今年更乾脆將原有的「X300 Pro mini」重新定名為 X300 標準版，讓家族定位變得更清楚。雖然 X300 也用上了兩億像素 HPB 感光元件，但與 X300 Pro 不同，把他放進主鏡頭，這是 vivo 為了讓小尺寸外型在比例上更協調所做的調整。畢竟 Pro 版的鏡頭模組明顯厚得多，直接搬到小機身上，看起來難免突兀。
但換位思考，如果把這樣的配置拿去和 iPhone 17 Pro 相比，X300 在感光元件尺寸、長焦規格上並沒有示弱的理由。至於實際拍攝效果是否也能站穩旗艦位置，最終還是得看照片怎麼說。
從超廣角開始，vivo X300 繼續採用 JN1 感光元件。雖然這顆感光元件已經用過好幾代，但日拍的細節與色彩依舊自然，逆光 HDR 也撐得住，畫面的亮暗層次不會被壓扁。夜拍同樣維持一致性，光線極亮的地方照樣看得到細節，暗部也不會一片黑。超廣角尺寸雖然不大，但藉由演算法處理，呈現的畫面與肉眼所見相當接近。
主鏡頭則是 X300 的最大亮點。兩億像素 HPB 感光元件帶來的解析力在日拍特別明顯，1X 與 2X 的細節差異不大，色彩也和超廣角維持一致。夜拍時的強光抑制效果相當突出，銳利度也有撐住。只有在非常暗的場景，2X 可能會比 1X 稍微鬆散，但整體觀感依舊亮眼。若要挑毛病，大概就是 1/1.4 吋的感光元件在極限場景下仍略有侷限，但表現已經足以讓這顆鏡頭站在旗艦水準。
長焦部分則是 X300 與 X300 Pro 的最大差異。X300 使用 LYT-602，在 3X、6X 表現都算穩定，色彩與前兩顆鏡頭一致。夜拍面對強光時偶爾會出現耀光，需要稍微換個角度避開。
至於 10X，因為 AI 介入更深，成像與 6X 差異不大，算得上可以使用的程度。超過 20X 後，AI 塗抹感變得明顯，細節也鬆散許多，不適合拿來追求作品等級的照片。
不過若是拍花草或鳥類，vivo 的 AI 會特別進行加強，實際成片反而比想像更自然。
值得一提的是，X300 的長焦在抓拍能力上延續了 Pro 版的強勢表現，即便在雨天或光線不佳的環境，也能把人物和雨絲清楚記錄下來。
人像拍攝部分支援五段等效焦距，加上 vivo 一直強調的「八成真實、兩成潤色」理念，膚色與細節呈現自然，沒有過度柔化的違和感。濾鏡選擇也更豐富，甚至可自行客製化，讓拍照風格更有彈性。
錄影能力同樣是這次的小亮點。X300 全焦段支援 4K 60fps，搭配 V3+ 影像晶片，日夜拍都能保持穩定畫質。由於機身尺寸小、重量輕，手持錄影時的穩定感也比大尺寸手機更好。除了 4K 60fps 人像錄影外，也支援舞台模式、Log 錄影與 4K 120fps 杜比視界，高階功能並沒有因為體積小而被刪減。
影片：https://youtu.be/N2mkr1v775c
效能方面，X300 採用天璣 9500 處理器，跑分站在旗艦區間。最令人意外的是電池配置，小尺寸機身竟塞入 6040 mAh 電量，並保留 90W 有線與 40W 無線充電。續航不只不被妥協，甚至比不少大尺寸手機更有競爭力。
整體來說，vivo X300 展現了另一種旗艦可能性。它不是把規格砍掉塞成小尺寸，而是把影像與使用體驗重新調整後，裝進一台更容易單手操作的手機。對想找輕巧又不想犧牲拍照實力的使用者來說，vivo X300 是今年少數值得關注的選擇之一。
其他人也在看
Uber「電量越低、費用越貴」！？用戶嘆：賺災難財
Uber「電量越低、費用越貴」！？用戶嘆：賺災難財EBC東森新聞 ・ 1 天前
Gemini 3太夯！ Google要限縮免費使用次數
Gemini 3太夯！ Google要限縮免費使用次數EBC東森新聞 ・ 1 天前
韓國酷澎資安危機！驚爆3370萬帳號外流 「幾乎所有客戶個資遭竊」官方道歉證實了
電商韓國酷澎（Coupang）今（29日）正式宣布，近期發生的資安事件影響範圍遠超過先前通報，確認共有3,370萬個帳號個資外流，幾乎等同所有客戶資料遭到未經授權存取。消息一出，引發外界高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
簡單開／Kingston雙介面行動固態硬碟 「不用線」解決你的儲存容量焦慮
在人手一機的時代，隨手拿起手機紀錄生活，不論是拍照、錄影，都已是你我的日常，但是，你是不是常常在煩惱，到底要把什麼影像保留或刪除？因為容量總是用時方恨少，不時要替手機、平板，甚至電腦的儲存空間瘦身。此時，若有一支隨插即用、還不用接線的硬碟可以適時支援，該有多好？三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
下個護國神山！ 「機器人聯盟RIA」成軍 產業新應用曝
台灣大力推動機器人產業發展，現在也成立「機器人跨域共創聯盟」整合資源，政府更投入100億元預算，目標5年內將服務型機器人產值從40億元提升至500億元！目前底盤機器人已在旅宿業發揮效用，緩解6600人的缺工問題。然而，人形機器人因單價近百萬元，短期內難以普及，發展重心逐漸轉向製造業需求。業界看好機器人產業前景，台灣第一款人形機器人預計明年下半年進行外部測試，為產業注入新活力。TVBS新聞網 ・ 1 天前
iPad mini 8傳採OLED與A19 Pro 8.5吋大螢幕價位幾乎不變
【記者趙筱文／台北報導】iPad mini可能迎來近年最大升級。外媒報導指出，傳聞中的iPad mini 8預計在2026年第三至第四季亮相，不僅將首次導入OLED螢幕，尺寸也從8.3吋微幅放大至8.5吋，更驚喜的是可能搭載A19 Pro晶片，效能比目前的iPad mini 7大幅提升，且有望維持499美元起的相同價格帶。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
iQOO正式登台！電競手機iQOO15來了 特色、售價、預購禮一次看
vivo今（28）正式宣布引進以「頂級效能、極速充電與電競優化」為核心訴求的子品牌 iQOO。首款在台推出的iQOO產品— iQOO 15 集算力、影像及操控為一體，搭載高通Snapdragon® 8 Elite Gen 5、自研電競晶片Q3與2K M14 LEAD™ OLED全域護眼螢幕；iQOO 15台灣上市版本內建16GB + 512GB，建議售價29,999 元，提供「凌雲灰」與「傳奇白」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣大哥大29日開賣iPad Pro M5 0元帶走、抽Switch 2主機
台灣大宣布29日於全台實體與網路門市同步開賣最新iPad Pro M5，配備11吋及13吋螢幕，搭載高效能M5晶片，無論AI運算、影像生成或專業剪輯皆能流暢處理，是創作者與專業使用者的旗艦首選，搭配5G月租1,399元、綁約24個月及舊換新優惠最高折24,900元，即可0元帶走，再享有Apple One免費體驗2個月、Apple Music買一送二；若於myfone網路門市申辦指定專案，獨家送Ta三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Chrome用戶注意！漏洞遭駭客攻擊 官方示警快更新
Chrome用戶注意！漏洞遭駭客攻擊 官方示警快更新EBC東森新聞 ・ 22 小時前
別懷疑！美國最常見密碼就是「它」，資安專家吐槽：年輕世代和老人一樣偷懶
生活在現代網路世界的我們，各種類型的帳號、網站或平台，都需要設置一組密碼，一方面擔心遭駭客入侵輕鬆破解、另一方面還憂慮，密碼種類如過於複雜，最終受傷的反倒是自己。幾乎人人手握十多組、甚至幾十組各式密碼的今天，資安企業也整理出一份「最常見弱密碼」排行榜，此次特別針對美國本土用戶，讓大家知道、到底這些美國人會優先選用哪種簡單易記的密碼？《福斯新聞》引述兩家資安企......風傳媒 ・ 2 小時前
同一路線價差70元！手機「電量越低叫Uber越貴」是真的嗎 司機曝真正原因
「手機快沒電，叫車會變貴嗎？」近期網路瘋傳一段「低電量＝車資暴漲」的都市傳說，引發大量Uber、叫車平台使用者討論。不少網友實測後驚呼，價格竟然差出一大截。究竟費用是被電量操控，還是背後另有關鍵變因？實際測試發現，同樣路線、不同手機電量，價格真的不一樣。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
還是 Apple 你最好？據報 iPhone 17 系列暢銷擔大旗成雙 11 手機市場中「最大贏家」
有報告顯示雙 11 期間 Apple iPhone 17 系列需求強勁，更指一款機撐起近月中國手機市場的銷售增長。Yahoo Tech ・ 10 小時前
越南5G標案傾向中興華為 越中關係升溫引發西方關切
（中央社河內28日綜合外電報導）7名知情人士向路透社表示，中國電信領導廠商華為與中興通訊今年已在越南獲得多項5G設備供應合約，這是越南與中國關係持續升溫的又一跡象，同時引發西方官員的關切。中央社 ・ 1 天前
簡單開／Nothing雙耳機 Ear (3)音質超純淨、CMF Headphone Pro個性十足
倫敦科技品牌Nothing與子品牌CMF by Nothing今年10月底在台灣推出真無線旗艦耳機Nothing Ear(3)跟首款頭戴式耳機CMF Headphone Pro。我們一次體驗這兩副耳機；先說結論，Ear(3)通透純淨、音質穩定，適合重度聆聽者；CMF Headphone Pro外型亮眼，電力更是不講武德，價格好入手，推薦給喜歡展現個性的人。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
DJI Mini 5 Pro實測：1吋感光元件+夜間LiDAR加持，輕量級空拍機邁入「專業級」的新時代
DJI今年推出的新一代輕量旗艦空拍機Mini 5 Pro，在維持不到250公克、免申請飛行許可的輕巧設計之下，帶來顯著的硬體與功能進化。不僅換上1吋、5000 萬畫素感光元件，還首度加入夜間LiDAR感測技術，同時在續航、避障與追蹤能力全面強化，讓Mini系列正式邁向專業等級的創作工具。Mashdigi ・ 1 天前
鳳信有線辦影像創作營 樂齡學員學手機拍攝
記者吳門鍵／高雄報導 台灣大寬頻鳳信數位有線電視在高雄市鳳山區舉辦「媒體識讀暨社區影…中華日報 ・ 2 小時前
中華電信第11度榮獲世界品牌獎
(記者謝政儒綜合報導)中華電信品牌再度躍昇國際舞台。英國世界品牌論壇（World Branding Forum）近日公布「2025-2026世界品牌獎」（2025-2026 World Brandin...自立晚報 ・ 20 小時前
酷澎台灣：沒有證據顯示台灣消費者資料外洩
（中央社記者潘智義台北29日電）韓國酷澎（Coupang）今天表示，已確認近期個資外流的帳號達3370萬個。酷澎台灣表示，目前沒有證據顯示酷澎台灣的消費者資料外洩，將持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。中央社 ・ 2 小時前
iOS 26.2 CarPlay 全面升級，小工具變成三欄設計、釘選訊息功能可以自行關閉
蘋果即將發佈的 iOS 26.2 除了提醒事項、Podcast、Apple Music 有更新設計外，CarPlay 也增加兩項實用功能，而且這次更新不走花俏路三嘻行動哇 ・ 23 小時前
Perplexity敲警鐘！AI搜尋新創App下載量雪崩80%：為何黃仁勳曾誇獎好用，現在卻留不住用戶？
Perplexity 近六週下載量 reportedly 下滑 80%，引發 AI 社群關注。為何曾經被黃仁勳誇獎好用的AI搜尋，現在卻「前途無亮」？數位時代 ・ 1 天前