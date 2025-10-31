vivo X300 Pro 蔡司長焦增距鏡實測 防手震強化、拍攝體驗超越 X200 Ultra

vivo 今年在 X300 Pro 上再次搭載蔡司 2.35X 長焦增距鏡，看似與先前 X200 Ultra 專業攝影套裝所配的是同一顆鏡頭，實際使用下卻帶來了明顯不同的體驗。X300 Pro 不只在防手震表現上有所強化，就連拍攝介面也做出調整，讓這顆增距鏡的可用性大幅提升。台灣市場也確定引進這組增距鏡配件，對於喜歡拍照、尤其是愛用長焦創作的使用者來說，是個值得考慮的新選擇。

這次的 X300 Pro 專業攝影套裝依然是由 vivo 與 PGYTECH 合作設計，外型幾乎延續 X200 Ultra 的設計，增距鏡與卡扣底板可互通，甚至連拍攝手柄都僅有細部差異。對於已經入手 X200 Ultra 套件的使用者，只要換上 X300 Pro 專用的手機殼，就能繼續沿用這套裝備。

廣告 廣告

手柄本身具備實體快門鍵與變焦撥桿，使用方式與一般相機類似，半按對焦、全按拍照，同時支援改為自動對焦的設定。與手機連接方式採用 USB Type-C，反應快速，內建 2300mAh 電池也能提供額外電量支援。轉盤部分可調整曝光補償、虛化程度，甚至 ISO、白平衡與手動對焦等參數，提供熟悉相機操作習慣的使用者更多控制自由。

雖然硬體上與前代變化不大，但真正帶來使用體驗差異的，是 X300 Pro 本身對增距鏡拍攝體驗的強化，尤其是防手震表現與拍攝介面的重新設計。

X300 Pro 的長焦鏡頭防手震等級達到 CIPA 5.5，相較 X200 Ultra 的 CIPA 5.0，在實際手持拍攝時差異相當明顯。過去在 X200 Ultra 上使用這顆增距鏡，日拍穩定畫質極限大約在 400mm，夜拍則降到 200mm 左右；但換到 X300 Pro，畫面晃動感顯著減少，數位防手震表現也更優秀。實際測試下，即使拉到 1600mm 或 3200mm，畫面依然能維持一定穩定性，夜拍則在 800mm 內都能拍出不錯的畫質。這樣的提升不只讓拍攝鳥類、動物、演唱會，甚至是球賽與啦啦隊時變得更方便，對於日常街拍也更加實用。

X200 Ultra + 蔡司增距鏡

X300 Pro + 蔡司增距鏡

此外，使用者介面也重新設計，解決了過去只能進入特定模式才能使用增距鏡的限制。在 X200 Ultra 上，增距鏡只能搭配自動或舞台模式使用，像是夜景、人像或專業模式等就無法選用。X300 Pro 則新增了在一般模式下直接開啟增距功能的選項，大幅擴展了可用模式。像是風景、人像、縮時攝影、慢動作、抓拍甚至專業模式現在都支援使用增距鏡，等於幾乎全面整合進相機系統當中。

這也讓使用者可以自由設定安全快門與參數，雖然部分模式下會犧牲 AI 影像處理效果，但換來更大的控制彈性。特別是在街拍與人像拍攝時，這樣的自由度顯得格外重要。

實際拍攝方面，X300 Pro 提供了 200、400、800 與 1600mm 等預設焦距，最高放大倍數可達 225X。白天拍攝時，在 400mm 內基本上都是光學畫質的表現，畫面銳利、主體清晰，800mm 雖開始出現 AI 處理的痕跡，但整體表現仍屬自然。1600mm 以上畫質明顯數位感較強，建議視為輔助觀察構圖使用。

夜拍方面，只要光源充足，200 與 400mm 焦距表現穩定，800mm 則略帶銳化與雜訊感，仍屬可用範圍。

這次改進後也讓增距鏡支援人像模式，讓長焦下的人像拍攝更具壓縮感與自然景深，搭配 vivo 本身擅長的膚色與色彩調整，實拍效果相當討喜。雖然人像拍攝預設只開放 200mm 焦距，但對日常使用來說已算足夠。

抓拍能力也非常強大，以優異的演算法，在加快快門並提高 ISO 來獲取移動中畫面同時，還能維持畫質純淨。

整體來說，vivo X300 Pro 延續了蔡司 2.35X 增距鏡的優勢，在防手震與拍攝介面上進一步強化後，實用性明顯提升。從拍街景、追動態到拍攝人像皆表現不俗。如果你對於長焦攝影有興趣，這次 X300 Pro 搭配增距鏡所帶來的體驗，確實比上一代更完整、更值得一試。

更多3C資訊

OPPO Find X9 Pro 快速實測

vivo X300 Pro 讓長焦增距鏡更好用？實測街拍一次告訴你