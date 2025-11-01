vivo X300系列定位「極限旗艦」預購送長焦增距鏡組不用抽！陳怡婷：餐廳開了就不怕你來吃
全新vivo X300極限旗艦系列稍早公開台灣上市情報，這一代不僅牙膏全擠，全系列皆搭載聯發科天璣9500，配備蔡司2億超清鏡頭，並支援外接2.35x長焦增距鏡，台灣vivo更誠意十足，祭出總價值超過300萬元的超級寵粉預購方案，即日起至11月9日，凡於指定通路預購X300系列並完成官網登錄，即有機會獲得超人氣演唱會門票與世界五大洲奢旅雙人遊。
＊關於vivo X300 Pro與全新增距鏡套組使用方式跟實測，壹哥已經進行完整實測，提供給大家參考：
vivo 台灣總經理陳怡婷說：「我們不做擠牙膏式的更新，要給就給一整條，帶給消費者最完整的體驗」、「去年X200系列我們送聯發科股票，今年我們也不會手軟，V粉參與預購就送增距鏡套組」還說：「既然餐廳開了，我們就不怕你吃」與OPPO競爭的火藥味相當濃厚。
這次的預購方案是這樣的，vivo為新加入的V粉推出專屬禮遇，凡於體驗店預購X300系列並完成購買，即可獲得vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝組。在市場銷售方面，她預估從預購狀況與市場反應推估，X300 系列相較 X200系列銷售預期成長50%。
針對今年大動作「抓水貨」引發市場關注，陳怡婷指出，過去可能消費者對於購買水貨的觀念並沒有養成，加上有一些功能與售後服務上的問題，包括針對V粉的福利，為求長期健康的經營，所以要很清楚告訴消費者，台灣不管在軟硬體都有專屬的功能跟性能。
至於增距鏡組的供貨方面，目前先以預購消費者為主，後續會在官方商城、體驗店銷售，建議售價為新台幣6,990元、手柄組（握把、肩繩、背蓋）2,990元。
聯發科資深副總徐敬全表示，聯發科與 vivo 從「聯合調效」到現在的「共同定義」，天璣9500的GPU調校一騎絕塵，並獲得許多媒體高度評價，天璣9500 性能搭配vivo藍晶晶片，安兔兔分數超過410萬分，透過vivo 定義的超能效NPU，帶來極致追焦能力，透過V3+，可以做到行業首發4K 60的人像錄影，雙NPU架構更帶來生成式AI 2.0 等多項升級。
從德國抵台的蔡司高級影像產品經理石陶(Elliot Shih)指出，vivo X300系列是雙方共同開發的第17代旗艦產品系列，雙方也已經合作超過35款符合共同標準的機型，並有近40項共同開發的功能，這代表雙方合作的深度，這次 vivo X300 系列雙方所開發的影像系統，目標就是要讓每個人都能盡情發揮創意、捕捉重要時刻，新一代影像系統，將帶來清晰銳利的影像細節，真實色彩構成的蔡司成像風格，讓用戶隨手創造蔡司影像風格。
石陶指出，X300系列不僅是規格升級，更是全新影像體驗，這包括全新的「蔡司2億畫素超清影像體驗」，採用客製化三星HPB感光元件、蔡司T*鍍膜、深吸收藍玻璃，能夠有效吸收眩光與鬼影，不僅能在23mm呈現極致影像，全焦段還能做到5000萬畫素高畫質拍攝，也讓X300 Pro採用的蔡司APO長焦，配備雲台等級防手震，首次達成 CIPA 5.5 影像防震能力，可以做到色彩精準、修正色差，而且手持穩定、保留細膩的細節，讓長焦拍攝也能輕鬆呈現個人風格。
vivo 與蔡司雙方共同開發的還有2.35倍長焦增距，適合野生、景觀拍攝、音樂會等場合，變焦可用性大幅提升，實現更精細的細節，結合浮動潛望鏡組設計，讓拍攝不再受限於距離與光線。
vivo X300 系列首次搭載全新OriginOS 6，全新Always On Display能以低亮度持續顯示重要資訊，原子島則可即時辨識複製文字內容，並主動提供對應操作建議，如快速撥號、開啟地圖等，讓每一步更高效便捷。OriginOS 6更進一步開啟跨應用的無縫分享體驗，使用者可直接拖曳照片、影片、文字或檔案至指定應用程式或捷徑，秒速完成分享。全新一碰傳功能，可以讓手機跟iPhone 互傳影像、影片或檔案。vivo辦公套件更支援Windows與Mac雙系統間的鏡像投影與檔案傳輸，從工作到生活，皆能流暢切換。全新私密空間功能，能將個人檔案、照片與應用程式安全儲存在加密環境中，與原手機系統完全隔離，打造專屬的隱私防護層。
＊關於全新OriginOS 6，我們已經有進行實際體驗，並快速分享陸版差異，提供給大家參考：
電力方面，vivo X300 Pro 內建高達6,510mAh藍海電池，X300則配備6,040mAh電池，厚度方面 X300 Pro以僅7.99mm的輕薄機身，結合6.78吋平面螢幕與微弧直邊中框，營造出穩定而優雅的握感，推出沙漠棕、雪峰白、晴空藍、星辰黑四款色系。X300 擁有7.95mm機身厚度與僅190g的輕盈重量，搭載6.31吋螢幕，新裝晴空藍、星辰黑、山嵐紫、晨曦粉。
上市優惠
vivo X300 Pro推出16GB RAM+512GB ROM，共推出沙漠棕、雪峰白、晴空藍、星辰黑四色，建議售價 37,990元；X300推出12GB RAM+256GB ROM，則推出晴空藍、星辰黑、山嵐紫、晨曦粉四色，建議售價30,990元。
vivo更祭出總價值超過300萬元的超級寵粉預購方案，即日起至11月9日，凡於指定通路預購X300系列並完成官網登錄，即有機會獲得超人氣演唱會門票與世界五大洲奢旅雙人遊。凡於vivo全台官方體驗店預購X300系列，持指定舊機系列(X100系列、X200系列、X Fold5)舊換新最高現折10,000元。
即日起至11月9日，凡於vivo全台官方體驗店及官方商城預購，即可尊享原廠保固延長與螢幕意外保固等限時優惠。官方體驗店加碼祭出舊換新回饋，持X100-X200系列舊手機完成指定檢測並符合回收資格，全額付款換購X300系列可現抵最高10,000元；持X70-X90系列、X Fold 5舊手機者，亦可享最高8,000元折抵，其中陳怡婷更宣布為X Fold 5 用戶加碼超商禮券2000元，折抵金額合計上調為新台幣 10,000 元，如消費者至體驗店採舊換新方案，憑X Fold 5舊機殘值判定達最高價$28,600，則有機會以$1,390將全新X300 Pro及$2,000超商禮券直接帶回家」；此外，持Samsung S系列或iPhone舊機者，亦可享最高8,000元折抵；持安卓其他舊機換購X300系列，則可現抵最高5,000元。舊機回收價值全額折抵新機。
針對偏好線上購物的消費者，vivo同步推出加碼回饋，凡於官方商城預購，即贈統一超商禮券5,000元；於指定電商通路預購X300 Pro並完成登錄者，可獲得旅遊券5,000元；預購X300則可獲得vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝；於指定經銷通路參加預購的消費者，亦可享舊換新最高5,000元加碼優惠。
針對指定通路vivo更祭出「五大洲奢旅追星三重加碼抽」，凡於指定時間完成登錄，即有機會同時獲得巨星演唱會門票、世界五大洲奢華雙人旅遊，和vivo X300 Pro全能攝影師套裝。
為滿足不同消費者需求，vivo推出電信資費預購專案，搭配中華電信、台灣大哥大與遠傳電信指定資費方案，X300系列最低可0元起輕鬆入手。凡完成vivo官網登錄，即可抽vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝，並加碼贈送vivo Buds Air3耳機等好禮。
針對各家電信，vivo也祭出豐富回饋，中華電信用戶搭配指定資費舊換新最高折抵3,000元，更可享VIP搭配指定資費續約購機折價最高5,000元，官網完成登錄再抽500趴vivo搖滾專區入場券；台灣大哥大預購完成登錄，可抽任天堂Switch 2及王心凌演唱會門票，並且搭配指定資費舊換新最高折抵3,000元。
遠傳電信預購加碼舊換新最高折抵3,000元，VIP續約再享最高5,000元折價，官網登錄更可抽宇宙人演唱會門票，搭配指定方案享遠傳friDay影音暢看2個月、Spotify Premium首次訂閱前4個月免費、信用卡/無卡分期0利率，讓你輕鬆換新機，來遠傳買空機再加碼送DJI手持攝影套件。
