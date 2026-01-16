vivo X300 Ultra 傳聞曝光 兩億像素主鏡頭加上連續光學變焦，瞄準 2026 影像旗艦

2026 年一開始，各品牌的 Ultra 旗艦動作不斷，從 2025 年底偷跑的小米 17 Ultra，到即將在 2 月現身的三星 S26 Ultra，市場話題從沒停過。不過這段時間討論熱度最高的，似乎還是預計三月亮相的 vivo X300 Ultra。從目前的傳聞來看，它的主鏡頭配置甚至被形容成可能是新一年影像手機的強勢候選人，其中「真正連續光學變焦」的說法，更是引起不少拍照愛好者關注。至於這些傳言是否真實，就得等發表會後再驗證。

目前 X300 Ultra 已經被發現出現在 EEC 認證名單裡，型號是 V2562 ，也就代表它並非只在中國販售，而是確定會走向全球市場。對上一代 X200 Ultra 想買卻買不到的台灣使用者來說，這次確實更有機會入手。

整體來說，雖然現階段資訊仍屬於傳聞階段，但從目前流出的內容來看，這款手機在影像系統、處理器、電池到外觀，都有不少值得討論的地方。

vivo 旗下 X 系列的外型從 X100 一路延續大尺寸圓形鏡頭模組設計，X300 Ultra 也有機會維持這樣的識別度。過去曾訪問 vivo 影像部門主管湯清良時，他曾提到圓形模組的設計，是與長焦鏡頭的硬體需求比較均衡的解法，因此延續並不讓人意外 。

外觀方面，機身傳聞會採用直角金屬邊框與四邊幾乎等寬的平面螢幕，視覺上會更俐落，握在手上也會更有稜角感。比較讓人討論的是，X300 Ultra 似乎會取消 X200 Ultra 上那顆具備半按對焦、滑動變焦與連拍功能的實體相機鍵。雖然並不是每位使用者都會長期依賴這顆按鍵，但它的確是上一代的特色之一，被拿掉多少會讓一些人覺得可惜。

螢幕部分則傳出採用 6.82 吋 BOE LTPO 平面螢幕，2K 解析度、1–120 Hz LTPO 可變更新率，以及高頻 PWM 調光等規格，都與前代相近 。在視覺呈現上應該會維持一致的高水準。

效能方面幾乎沒有懸念，依 vivo 過往的做法，X300 Ultra 應該會搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器。比較有意思的，是影像晶片的配置。天璣 9500 版本中，vivo 放入了 V3+ 搭配 VS1 Pre-ISP，若 Ultra 用上高通晶片，外接影像晶片是否繼續保留，就成了值得觀察的重點。從 vivo 一貫的影像策略來看，V 系列影像晶片升級成 V4 也不是沒有可能 。

至於電池，傳聞指出 X300 Ultra 會一舉提升到 7000mAh，並採用半固態電池設計。充電則會回到 100W 有線快充，以因應更大的電量需求。vivo 這幾代都強調低溫環境下也能保持穩定供電，這項特性大概率也會延續下去。

但最受討論的，當然還是相機。

X300 Ultra 的相機配置從一開始的爆料就相當吸睛，依然維持主鏡頭、超廣角與潛望長焦三鏡組，但亮點明顯更集中在主鏡頭上。首先，它傳出將採用 Sony 最新推出的兩億像素 LYT-901 感光元件，尺寸達到 1/1.12 吋，甚至比三星 ISOCELL HP1 與 HP2 更大，也比 X300 Pro 的 LYT-828 還要更上層樓 。對於重視手機拍照的人來說，這樣的提升確實非常有吸引力。

另一項讓人好奇的傳聞，是主鏡頭可能支援 35mm 到 85mm 的連續光學變焦，也就是在這段焦距之間不需要依賴演算法變焦，而是靠真實的鏡組移動來完成。這與小米 17 Ultra 的 75–100mm 長焦連續變焦概念不同，vivo 的做法更像是補足拍照最常用、卻最容易有斷層的焦段。如果這項功能成真，對手機攝影的使用情境會有很大改變。

超廣角鏡頭同樣維持大尺寸策略，預期會搭載 1/1.28 吋 LYT-828，依然是目前旗艦級別最強的超廣角感光元件之一。潛望長焦則大致延續 X200 Ultra 的路線，使用 HPB 感光元件並固定在約 85mm 的焦距設定。防手震方面，上一代已達到 CIPA 5.5，X300 Ultra 理論上也會維持這個標準 。

以現在的爆料來說，兩億像素的主鏡頭與大尺寸超廣角看起來相當可信，但連續光學變焦仍值得留意，究竟會不會在正式發表時成為 X300 Ultra 主打的亮點。

vivo 近年積極拓展海外市場，尤其在發布 OriginOS 6 國際版後，更能感受到它準備深耕全球的企圖。Ultra 系列首度進軍海外市場，預期會讓智慧型手機市場迎來新一波競爭。依目前的時程推估，中國版應該會在三月左右亮相，而台灣市場大概率會在第一波名單之中，預估是四月發表。後續若有更確定的資訊，會再持續更新給大家 。

