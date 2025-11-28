vivo子品牌iQOO首度登台！旗艦iQOO 15搭載Snapdragon. 8 Elite Gen 5、自研電競晶片與大容量電池

在日前預告後，vivo今日 (11/28)正式宣布引進旗下主打性能與電競的子品牌iQOO，並且確認首發登台產品是日前已經中國市場與國際市場推出的旗艦機種iQOO 15。這款新機集結Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器、自研電競晶片Q3，以及2K解析度的M14 OLED螢幕等頂規設計，試圖以「性能王者」之姿，搶攻台灣重度玩家與效能控市場。

正在評估聯名款產品、與台灣遊戲業者合作

vivo台灣總經理陳怡婷表示，看準台灣消費者對手機性能與科技突破的執著，決定引進iQOO品牌，為使用者打造更純粹暢快的體驗。同時，陳怡婷也透露目前正在評估iQOO過往與遊戲合作推出聯名款式產品，未來或許將有機會引進新款合作機種，與BMW M Motorsport聯名機種也在評估階段。

此外，針對iQOO系列機種過往在中國市場同樣與《王者榮耀》合作，甚至聯名合作推出iQOO 15《王者荣耀》十周年典藏版，陳怡婷表示目前也已經與台灣遊戲業者合作，接下來將會有更進一步合作計畫。

而陳怡婷也強調，在台灣市場銷售的iQOO品牌機種，將承襲vivo系列品牌機種的售後服務，並且說明將持續引進更多iQOO品牌機種。同時，陳怡婷也表示因應引進iQOO品牌機種，甚至包含iQOO品牌周邊商品如服飾也會引進，現階段雖然將維持由既有團隊負責相關銷售事宜，但接下來也將計畫擴大團隊規模，藉此對應日後產品銷售的業務人力需求。

性能跨代：Snapdragon 8 Elite Gen 5 + Q3雙晶片加持

iQOO 15搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，搭配Monster超核引擎，強調能精準預測運算需求、降低掉幀現象。儲存方面也用上UFS 4.1與LPDDR5X Ultra Pro記憶體，讀寫速度高達10.7 Gbps。

除了主處理器，iQOO 15還內建自研電競晶片Q3。這顆晶片整合了渲染、光追與AI三大應用功能，透過超級解析與超級幀率技術，提供如電腦等級的穩定幀率，並且支援自研全場景光線追蹤，大幅提升遊戲光影沉浸感。

螢幕與散熱：2K M14 OLED、8K VC均熱板

螢幕方面，iQOO 15採用6.85吋、2K解析度的M14 LEAD OLED顯示面板，局部峰值亮度達6000 nits，另外也導入奈米光刻濾光膜技術，強調提升透光率與色準，並且通過德國萊茵TÜV多重護眼認證。此外，iQOO 15顯示螢幕更支援144Hz更新率與最高3200Hz瞬時觸控採樣率，確保操作準確度跟手指操作正確率。

針對散熱，iQOO 15更配備面積達8K mm²的VC均熱板，整合2億奈米石墨烯與雙層石墨片，標榜機身能始終保持酷冷。

六大電競亮點：7000mAh電池、懸浮光環、4D震感

為了滿足電競需求，iQOO 15具備六大亮點：

• 不掉幀：雙晶片協同運算。

• 強續航：內建7000mAh藍海電池，支援100W有線 / 40W無線閃充，以及旁路智慧溫控充電2.0技術。

• 強散熱：8K VC散熱系統。

• 懸浮能量光環：機身背蓋具備光效，可與螢幕同步，營造戰場氛圍。

• 4D遊戲震感：首發MAX雙軸震感馬達 (X+Z軸)，回饋更立體。

• 流暢直播：支援最高2K 60fps 20Mbps直播與螢幕鏡射。

影像與系統：3X潛望長焦、OriginOS 6作業系統

雖然主打電競，影像規格也不馬虎。後置搭載5000萬畫素VCS仿生主鏡頭、5000萬畫素超廣角，以及5000萬畫素、Sony感光元件設計的3倍潛望長焦鏡頭，支援100倍數位變焦與長焦微距。

系統則同樣搭載OriginOS 6作業系統，提供原子島、跨平台一碰傳等先前已經在新款vivo機種提供功能，同時也標榜能維持多年使用流暢表現，更加入包含鏡面光柵、與iPhone及Mac連動功能等。

上市資訊

iQOO 15在台灣銷售版本提供16GB記憶體與512GB儲存容量，分別推出「凌雲灰」與「傳奇白」兩款配色，至於新機預計在12月6日正式開賣。

即日起至12月5日開放預購，在官網登錄即贈Razer Kishi Ultra遊戲手把配件。預購期間持華碩ROG系列手機至官方體驗店賞機、完成預購，將加碼再送vivo筆電隨行袋。

建議售價方面，iQOO 15在台灣市場將以建議售價新台幣29999元，將從即日起至12月5日期間開放預購。

