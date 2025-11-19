VIX恐慌指數升破25是買點？近10年統計 半年後美股平均漲幅雙位數

過去一週以來，美股S&P 500指數下跌3.35%，那斯達克指數跌幅4.41%，費城半導體指數更下跌6.14%。法人統計近十年的歷史資料顯示，每當美股出現下跌，帶動VIX恐慌指數攀高至25，未來六個月市場可望出現平均雙位數漲幅。至於這次能否歷史重演？有待驗證。

摩根大美國領先科技主動式ETF基金(00989A)產品經理溥琪琳指出，每當VIX指數飆升到25，若投資人此時進場投資，之後無論是一個月、三個月、六個月或一年，那斯達克(NASDAQ)指數的平均表現均為正報酬。

廣告 廣告

其中，三個月的平均表現9.71%；若投資時間拉長到一年，平均報酬甚至已接近3成，來到28.12%，顯示若產業前景有機會，則趁低點入市，且投資時間愈長，正報酬表現有望更佳。

溥琪琳建議投資人，可把握這次修正的機會，用定期定額的方式長期布局優質的美國科技股。

溥琪琳指出，近期美股在科技股的影響下出現波動，主因是在以下三個變數中做拉扯，分別是利率政策、財報周期、以及市場對科技權值股漲多後的部位調 整。

溥琪琳說， 現在市場最大的焦點，都是聚焦輝達財報，無可避免，將成為牽動投資人神經的關鍵，在輝達財報公布前，短期內快速上漲的科技股自然成為投資人下車的標的。

溥琪琳強調，只要美國經濟沒有陷入衰退，這樣的波動往往也能帶來投資契機。儘管當前市場對於科技企業在AI領域的變現能力出現雜音，但從需求面來看，企業在資本支出、算力、以及讓AI技術導入到實際業務等方面的需求仍在增長，因此科技股成長的總體趨勢並未改變。

更多品觀點報導

保誠發表兒童幸福指數調查 倡議孩子社會情緒學習能力(SEL)

集保廣徵新世代人才 今年招募10個職類共43位精英

