VO2蔬氧訂餐平台 前進校園倡導環保永續

第三屆VO2蔬氧訂餐平台，攜手慈濟志工，發起蔬食公益送餐行動，前進花蓮縣光復鄉大進國小、光復國小，預計將3200多份餐食，送至花蓮北到南30所學校及機構，透過推廣蔬食和減少使用一次性餐具，從小倡導環保永續的重要。

「這是什麼，鳳梨，這位呢，胡蘿蔔。」

師長和志工們粉墨裝扮，炒熱大禮堂。「我們擁有平安的每一天。」

「來 這一位，戴粉紅眼鏡的小朋友，妳平常有吃過什麼，紅色蔬菜水果，(蘋果) 好 下一位。」

透過搶答互動，推廣蔬食營養的同時、傳遞守護環境的重要。慈濟基金會執行長辦公室處高專 邱國氣：「我們希望是，一年一年的扎根，一年一年的累積，他們對環境的議題的重視，還有對蔬食健康的，這營養的了解，透過這樣的一個方式，讓孩子能夠了解，蔬食對身體的益處，還有對環境保護的重要性。」

第三屆VO2蔬氧訂餐平台公益活動，匯集跨國界的愛心，將關懷延伸堰塞湖受災的花蓮光復學校。慈濟基金會災防組長 劉秋伶：「日本的NGO團體，也很希望能夠幫忙，台灣這一邊，有一些災後重建的事情，所以也作了一個結合，那今天就特地把這個餐食，送來到光復的兩所學校，包括有大進 還有光復國小。」

「拿給你的時候要說什麼，謝謝。」

結合蔬食與使用環保餐盒，推素團隊送愛進教室。光復國小學生 曾同學：「有花椰菜 有葡萄 有飯，還有玉米 還有蛋黃，(好不好吃) 好吃。」

光復國小校長 黃彤芳：「用慈濟提供給我們的餐盒，就是環保餐盒，然後吃不完的，我們也會用，我們自己的餐盒帶回去，那我覺得就是，已經減少使用一次性的餐具，這是給小朋友一個滿大的，就是啟發 跟落實在，生活上的一個方式。」

品嘗舌尖美味，感受社會溫暖，讓環境教育從小扎根。

