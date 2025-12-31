VOCs管制新標準 元旦起部分施行

環境部修正「揮發性有機物（VOCs）空氣污染管制及排放標準」新制，將於2026年1月1日起部分施行／嘉義縣府提供





為接軌國際環境治理趨勢並守護民眾呼吸健康，環境部修正「揮發性有機物（VOCs）空氣污染管制及排放標準」新制，將於2026年1月1日起部分施行。嘉義縣政府指出，此次法規更新將透過加嚴工業源排放與強化監測手段，進而達到降低臭氧濃度及有害空氣污染物（HAPs）風險的目標，相關產業如對新法規有任何執行疑慮，請逕洽嘉義縣環保局諮詢。

嘉義縣環保局說明，揮發性有機物為臭氧的前驅物，與民眾健康息息相關。本次法規修正重點涵蓋三大面向，包括一、有害污染物精準管控：針對儲存丁二烯、丙烯腈、苯及乙苯等具致癌風險之有害空氣污染物（HAPs）儲槽設備，新增更嚴格的防制措施與儲存規定；二、監測頻率全面升級：為確保污染防制設備有效運作，將提高設備元件的洩漏檢查頻率，防範無組織排放造成的污染損耗；三、排放標準加嚴接軌：針對石化製程中高濃度揮發性有機物排放口，實施更嚴苛的排放限值，從源頭有效減緩空氣品質受工業排放之影響。

環保局長張輝川表示，推動新制的核心目的在於減輕工業活動對大氣環境的衝擊，引領在地產業邁向綠色生產。為了讓縣內相關業者能順利度過法規緩衝期，環保局自去年起已陸續辦理多場教育訓練與現場輔導說明會，協助企業瞭解法規內容、設備改善技術及相關申報程序，協助業者在接軌ESG與環境治理趨勢的同時，降低營運風險 。

環保局呼籲，空氣品質的改善需政府與產業共同攜手。業者落實污染防制措施不僅是法規要求，更是企業社會責任的展現。透過落實新制管制，將有助於嘉義縣達成空氣品質改善與環境永續的雙重目標。

