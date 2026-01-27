Volkswagen性能馳騁嘉年華 賽道盛宴報名開跑

▲台灣福斯汽車會員專屬Volkswagen性能馳騁嘉年華將於3/21假麗寶國際賽車場點燃熱血基因，現正熱烈開放報名中，報名即享總價值超過6,000元的車主專屬紀念禮，福斯人禮遇計畫白金卡會員獨享5折優惠。

【記者 劉嘉菲／台北 報導】Volkswagen懷抱對純粹駕馭樂趣的追求和堅持，開發出運動化R-Line Performance車型、疾速鋼砲GTI車型與究極性能R車型，將頂尖科技、賽道精神與日常實用性完美融合，傳承經典不朽的競速基因，跨世代深受廣大車迷喜愛。為回饋車主支持，台灣福斯汽車宣布於3月21日（六）在台中麗寶國際賽車場舉行會員限定「Volkswagen Performance Festival 性能馳騁嘉年華」，除能飽覽精采陣容的品牌性能車款，更將有繞錐或直線煞停的賽道挑戰，而現場準備的原廠精品限定優惠、「小小技師」、手作互動和特色美饌讓全家大小皆能在活力熱情的氛圍中同樂，歡迎全台熱血車主會員共襄盛舉。

台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示：「秉持著卓越品質、永不妥協的安全科技與源源不絕駕馭樂趣的三大DNA，Volkswagen悉心打造囊括R-Line Performance車型、GTI車型以及R車型的性能車款，橫跨小型強悍跑旅The T-Roc、經典掀背車The Golf到中型豪華旅行車The Passat等多樣化車種和級距，豐富產品陣容讓不同需求的消費者都能享受激昂速度和非凡操控感受。」

▲為讓車主能在國際級賽車場地實際體會靈敏操控實力、享受純然賽道樂趣，現場由專業教練指導，讓車主親自感受賽道性能繞錐或極限煞停，釋放內心戰鬥跑魂。

其中GTI車系源自於1976年誕生的The Golf GTI，半世紀以來持續憑藉純熟底盤技術帶來的優異操駕體驗深植人心，創造全球超過250萬輛銷售，建立鋼砲始祖地位，除具GTI專屬運動化懸吊系統將車身降低15mm，透過Vehicle Dynamic Manager 車輛動態管理系統智慧調控GTI 專屬前軸電子液壓式限滑差速器 VAQ與Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，完美分配前軸內外輪扭力，提供更高的過彎極限與實現更精確的整體轉向。

奠基於對賽車運動和競賽的熱情，Volkswagen特別獨立設置R高性能部門，以R 專屬運動化懸吊進一步降低車身至20 mm，並且配備DCC主動式底盤控制系統根據路況自動調整減震阻尼值，賦予客製化駕駛，同時搭載R Performance Torque Vectoring 扭力分配系統，由後軸兩組多片式電子液壓離合器調節左右輪動力輸出，單邊扭力分配最高可達100％，造就出色循跡性與高度過彎極限，搭配Drift飄移模式和Special紐柏林賽道模式，完整暢享極致剽悍駕馭。

▲Volkswagen The Golf GTI半世紀以來持續憑藉純熟底盤技術帶來的優異操駕體驗深植人心，創造全球超過250萬輛銷售，建立鋼砲始祖地位。

為讓車主能在國際級賽車場地實際體會靈敏操控實力、享受純然賽道樂趣，Volkswagen Performance Festival 性能馳騁嘉年華，由專業賽車教練帶領，親自挑戰繞錐或直線煞停，現場更匯聚品牌最新車款與各式性能車型，能近距離鑑賞精湛設計細節、品味每輛車擁有的獨特魅力。同時將展示販售原廠精品及配件，限定推出全品項八折、兩件再享七折優惠，折扣前消費滿3,888元及7,888元另享精美滿額禮，讓車主能輕鬆添購用品、妝點愛車，還有機會遇到神秘嘉賓擔任一日店長。

此外，活動精心策畫品牌體驗如「小小技師」和手作互動，並且安排多家特色美食餐車進駐，無論是車主或家人都可以在充滿競速氛圍的午後，一同寫下熱血精彩的難忘回憶。

2月28日前，凡福斯人禮遇計畫與白金卡與金卡會員皆可登記參加，不僅享最高5折優惠、還能獲得獨家車主專屬紀念禮，包含品牌束口袋、手持電風扇、紀念車貼，及賽道下場體驗報名費用，整體活動價值超過6,000元。(記者劉嘉菲翻攝)