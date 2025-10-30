Volkswagen《動物方城市2》 聯名宣傳廣告上線

【記者卓羽榛台北 報導】Volkswagen宣布於全球的戲院、電視和社群媒體推出與電影《動物方城市2》的聯名宣傳廣告，由片中要角兔子哈茱蒂（Judy Hopps）和狐狸胡尼克（Nick Wilde）等領銜主演，包含The T-Cross、The Golf不同車款聯袂出場，換上符合電影風格的獨特外觀，不僅有狂野又強悍兇猛的老虎條紋裝飾、還有與片中天后羚羊志羚姐姐（Gazelle）服裝相同的時尚紅色亮鑽車身，透過打破既有印象的嶄新風貌和作品繽紛活力形象，拉近與消費者距離，進入角色們多元共融、機智風趣的世界觀。廣告中露面的T-Cross、The Golf皆可於台灣福斯汽車授權經銷商鑑賞試乘，歡迎親臨一睹實車的迷人魅力。



台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp提到：「繼與漫威影業、華納兄弟及傳奇影業合作《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》和《哥吉拉與金剛：新帝國》、去年首邀《神偷奶爸4》中的靈魂人物小小兵擔綱宣傳大使後，Volkswagen不斷藉由廣受歡迎的優秀作品與消費者保持密切互動，今年很榮幸攜手迪士尼影業《動物方城市2》打造聯名宣傳廣告，融入片中活靈活現的擬人化動物視角，The T-Cross和The Golf等車款搖身一變成叢林野獸與時髦歌手，不僅詼諧有趣，電影中展現質疑偏見和開創新局的重要性，也與品牌價值觀一拍即合，期待下個月上映時能一同帶給觀眾富饒意義又樂趣無窮的精采回憶。」



廣告中現身的都會休旅The T-Cross以及熱血掀背The new Golf以頂尖造車工藝精心構築，標配IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，包含全速域ACC主動式固定車距巡航系統、主動式車道修正輔助系統與Front Assist車前碰撞預警等功能，給予全面行車防護。The T-Cross不但車身精巧，長達2,551mm軸距增加車室使用機能，其特色可前後滑移後座椅（14公分），能輕鬆將載物容量由 385 擴展至455公升，輔以可前傾式前乘客座椅，方便載運衝浪板、梯子等長型物品，靈活運用空間，230 TSI Style Design 車型搭載Style Design 專屬套件，包含18 吋 Koeln 鋁合金輪圈、Style Design 專屬黑色後視鏡罩與Style Design 專屬後方深色隱私玻璃，營造與眾不同的個人風格。



The new Golf 280 eTSI Life Premium以上車型擁有廠徽光標定位燈，時尚又獨樹一幟，280 eTSI Style以上車型具備IQ.LIGHT：LED Matrix矩陣式頭燈和3D幾何序列式動態尾燈，有效提升夜間行車安全，並且透過台灣市場專屬中文智慧語音助理、新增的Park Assist Plus進階自動停車輔助系統等多項科技配備，建構新世代數位座艙。此外，為性能車迷而生的GTI車型採EA888 EVO4之2.0升TSI渦輪增壓引擎，可輸出最大馬力265ps、最大扭力37.8kgm，展露霸氣鋼砲風範，而究極R Black Edition車型以徹底黑化細節和R Performance性能套件釋放闇黑美學，揮灑激昂熱血、滿足賽道剽悍駕馭。



台灣福斯汽車多元購車優惠方案熱烈實施中，時尚都會休旅The T-Cross建議售價89.8萬元起，享零利率60萬元36期財務方案。經典掀背代表The new Golf指定車型享超低利率80萬元36期財務方案，Volkswagen車主再享全車系購車加碼補助金2萬元。現正入主The T-Cross、The new Golf雙車系還適用政府汰舊換新減徵貨物稅最高10 萬元優惠，歡迎向全台授權經銷商洽詢詳情。

