Volkswagen 推出限時直上賽道購車方案
（記者卓羽榛臺北報導）Volkswagen R-Line Performance、GTI與R等高性能車款皆搭載IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統與完整安全科技，結合德制底盤與模組化平台，提供兼具安全與操控的駕馭體驗。台灣福斯汽車今日宣布推出 2026 年首波熱血級直上賽道購車方案。即日起至2月28日止，凡購買 Volkswagen 高性能指定車型，就有機會獲得 「2026 Volkswagen性能馳騁嘉年華」入選門票。品牌盛事於3月21日假麗寶國際賽車場舉辦，限量僅50組，以珍稀名額邀請車主親身感受Volkswagen所帶來的極致駕馭快感。
台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示：「Volkswagen的靈魂來自駕馭樂趣。從精準底盤、先進科技到每一次轉向反應，都希望車主能親自體會。而今年購車就有機會參與2026 Volkswagen性能馳騁嘉年華，讓更多入主R-Line Performance以上的高性能車新車主，在迎接新車的第一天，就能深刻領會 Volkswagen 的操控魅力與性能基因。這不僅是一場活動，更是一段屬於Volkswagen車主的獨特旅程。」
Volkswagen高性能車型長年受台灣熱血車主歡迎，以「德制底盤」、「安全科技」、「均衡動力」著稱，在熱血馳騁享受駕馭樂趣的同時，還能擁有絕佳的安全呵護。Volkswagen高性能車款搭載IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，包含Travel Assist智慧車陣穿梭系統結合全速域ACC主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統（含修正輔助功能）和主動式車道修正輔助系統，有效減輕駕駛負擔；再搭配主動乘員防護系統（前方及後方偵測）、Front Assist車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能）、車側盲點警示系統、RTA後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能）、MCB二次碰撞預煞系統等完整安全科技，同時為日常用車提供最高等級的防護。
在操控表現上，Volkswagen高性能車款皆以精準轉向、扎實車身剛性，輕量化車身設定，給予駕駛者極富信心的路感回饋之餘，更不失熱血的駕馭樂趣；凡購買Volkswagen 高性能車款包含Polo GTI、Golf GTI、Golf R、Golf R Variant、T-Roc R-Line Performance、T-Roc R、Tiguan R-Line Performance 和 Passat R-Line Performance等車主，可於賽道日當天免費駕駛全新愛車馳騁於麗寶國際賽車場（非競速性質），深度體驗車款動態性能。同時，參加車主還可獲得專屬禮遇，包含具 DOT 與 CNS 認證的安全帽，加上賽道體驗報名費用，整體活動體驗價值超過新台幣12,000元，現場更有驚喜彩蛋，拉近車主與品牌的距離。
此次推出的賽道日禮遇，象徵Volkswagen對性能文化的堅持，透過新車交付儀式、專業教練團隊帶領的賽道動態活動，以及專屬紀念禮，讓車主從交車、駕馭到品牌文化，都能建立屬於Volkswagen車主之間最獨特的認同感與歸屬感，更期望藉由此次「購車 × 品牌體驗」的雙軌模式，為2026 Volkswagen性能馳騁嘉年華揭開序幕並且提升市場熱度。欲知更多活動資訊，歡迎洽詢全台Volkswagen授權經銷商或參考活動官網資訊2026 Volkswagen Performance Festival 性能馳騁嘉年華。
