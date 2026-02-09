Volunteers Restore Dignity for Elderly in India
In Bodh Gaya, India, Tzu Chi volunteers and local support helped an elderly man recover from injury, find shelter, regain dignity, and move toward a renewed sense of purpose.
