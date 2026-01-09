The New Volvo EX60 即將啟程 810 公里超長續航

（記者卓羽榛臺北報導）全球最受矚目的全新純電中型休旅車 – The All-New Volvo EX60，即將於 2026 年 1 月 21 日在瑞典斯德哥爾摩正式發表！Volvo EX60 在全時四輪驅動的配置下，仍能提供高達 810 公里的單次充電續航里程（WLTP 測試標準）*，這項數據不僅刷新 VOLVO 汽車史上所有電動車的紀錄，更超越了市場上近期發表所有同級車款。Volvo EX60 將「里程焦慮」轉化為「里程舒適」，從現實駕駛環境與日常用車體驗中進行深度優化，證明進入純電時代無需任何妥協，引領汽車產業迎來跨世代的重要突破。



「EX60 的設計初衷是成為一名『市場新局的變革者』。」Volvo Cars 首席技術長 Anders Bell 表示：「透過全新的電動車架構，我們直接解決了消費者投身純電生活的核心疑慮。Volvo EX60 擁有領先同級的續航表現與充電速度，代表著里程焦慮時代的終結。」



隨充即走：如加油般高效的純電生活



Volvo EX60 不僅擁有品牌最強續航里程，在各種氣候條件下，其充電速度也比以往任何車型更加迅速，僅需一個短暫的咖啡時光，就能補足電量並再次出發。在實際日常應用中，當使用 400kW 快充裝置充電時，EX60 僅需 10 分鐘*即可增加高達 340 公里的續航力，充電效率已足以媲美傳統燃油車加油。此外，所有 EX60 車主皆可享有電池 10 年保固*。



核心技術：SPA3 平台架構的高效整合



Volvo EX60 能擁有卓越表新的核心關鍵在於 SPA3 平台 – 這是 VOLVO 迄今為止最先進的電動車底盤架構。SPA3 平台釋放車內關鍵系統的極限效率，讓純電車的續航表現能與燃油車並駕齊驅。Volvo EX60 同時也是首款採用 Mega Casting（大型一體化鑄造） 技術打造的 VOLVO 車款，在生產過程中以單一高精度鑄件取代數百個小型零組件，不僅簡化製程、有效降低車重，也是提升續航表現的關鍵之一。



此外，透過將電池以 Cell-to-Body 技術直接整合至車身結構，並採用 VOLVO 自主研發電動馬達，EX60 不僅能有效提升能源效率，同時優化功率重量比，在能量密度與輸出功率之間取得最佳平衡，進一步延長實際行駛里程。而快速的充電效率則仰賴 VOLVO 汽車全新的 800V 高壓系統與自行研發的軟體技術，使電能以更高效的方式輸送至電池，結合輕量化的材料與更先進的熱能管理，進一步縮短充電時間，讓 Volvo EX60 能在短短數分鐘內補充至數百公里的行駛里程。



Volvo EX60 更導入 Volvo 汽車集團旗下 Breathe Battery Technologies 公司所研發的智慧演算法，可即時調整電池接收電力模式，確保高壓電池在各種天候條件下始終維持最佳運行狀態。



Volvo EX60 重新定義了純電時代的移動體驗。在邁向全面電動化的路途上，延續了品牌核心價值，以毫不妥協的設計語彙，賦予車主探索未來的自由與安心感。 VOLVO 誠摯邀請您於 2026 年 1 月 21 日與我們共同見證 Volvo EX60 的全球首發。屆時將透過官方線上平台同步直播，揭開純電移動新紀元的序幕。



