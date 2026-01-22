The All New Volvo EX60 開創中型電動休旅新巔峰

（記者卓羽榛臺北報導）VOLVO 於今（21日，瑞典時間）日於瑞典斯德哥爾摩正式發表備受全球關注的 The All New Volvo EX60，一款全新純電中型休旅車，在續航里程、充電速度、性能操控等全面超乎期待，為全球的最受歡迎級距的電動車市場，帶來了顛覆性的改變。



「全新純電中型休旅 The All New Volvo EX60 在續航表現、充電速度和價格競爭力方面，徹底改變了豪華汽車市場規則，對 VOLVO 與我們的客戶而言，皆象徵著一個嶄新的起點。」Volvo Cars 執行長 Håkan Samuelsson 表示。「透過 Volvo EX60，我們解決了消費者對電動車的所有疑慮，不僅採用全新產品架構，導入多項關鍵技術，包括一體式壓鑄（Mega Casting）、電池車身一體化（Cell-to-Body）以及核心運算技術（Core Computing），再次證明 VOLVO 對造車工藝與電動車研發的核心實力。」



超長續航與高效充電：超越市場同級，化「里程焦慮」為「里程舒適」

在全時四輪驅動配置下，Volvo EX60 續航里程最高可達領先同級的 810 公里，不僅超越了 VOLVO 品牌有史以來打造的所有電動車款，更勝過近期發布新車款的競爭品牌，為該級距樹立了全新標準。



這種「不妥協」的精神更體現在其充電速度上，在使用 400kW 快充設備時，Volvo EX60 僅需 10 分鐘即可補充最高 340 公里的續航里程，意味著僅需一杯咖啡的時間，就能補充電量再次出發。



全新購車體驗：建立透明且精準的時程

在購車體驗方面，Volvo EX60 將採用全新推出以「簡單、透明、精準」為核心的訂購流程。消費者可清楚掌握購車價格、配備內容以及精確的交車時間，客戶可選擇能立即交車的預先配置車型；或訂購僅雖然交車時間較長，但可依個人需求打造的「專屬客製化」車款。



Volvo EX60 提供三種不同動力編成供選擇：其中 P12 AWD 車型具備領先同級、最高 810 公里的續航表現；P10 AWD 則提供最高 660 公里的續航里程；而後輪驅動的 P6 車型則可達 620 公里行駛里程。整體車款陣容更多達七款車型，全面覆蓋不同生活型態與用車需求。此外，Volvo EX60 更享有 10 年電池保固；於瑞典市場，購買 EX60 也將額外提供三年免費家用充電方案，未來也將視情況陸續擴展至其它市場。



在設計層面，Volvo EX60 完整體現了 VOLVO 對斯堪地那維亞設計精神的尊重，讓北歐美學融入全電動世代。以兼具自信、優雅與高效的外觀，讓 EX60 一出場就是焦點；車室採用天然高質感材質，營造出沉靜、精緻且高度機能化的空間表現，並配備多項智慧收納設計。



低風阻的車頭造型、流線車頂與收斂式車側線條，大幅提升整體空氣力學效率，讓 Volvo EX60 擁有 0.26 的風阻係數表現，也是成就領先同級續航表現的關鍵因素之一。車室內部同樣以實用性與靈活度為設計核心，長軸距與平整化地板設計，帶來更寬敞的後座腿部空間與更大的行李廂收納空間。



Volvo EX60 為品牌首款搭載 Google 全新 AI 助理 Gemini 的車款。Gemini 深度整合於智慧車載系統中，能以自然、個人化的方式進行對話，無需再記憶特定指令，即可完成操作。Gemini 的搭載體現 VOLVO 與 Google 之間長期穩固的合作關係，也彰顯 VOLVO 作為 Google 開發合作夥伴和 Android™ Automotive 操作系統硬體平台的領導地位。



Volvo EX60 不僅搭載了 VOLVO 全球首創且屢獲殊榮的 Multi-adaptive safety belt 多重自適應安全帶，可為前座乘客提供更智慧、個人化的保護 ；以強化硼鋼打造的高剛性籠型安全車艙，結合先進的車輛束縛系統，提供最佳的全方位防護。



