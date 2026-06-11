VOLVO EX90台灣預售 價格、配備搶先曝光

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記者鍾釗榛／綜合報導

VOLVO正式將旗下全新純電旗艦休旅EX90帶進台灣市場，並宣布展開預售，入門單馬達車型開價299萬元起。這款被視為品牌電動化時代代表作的新車，不僅是VOLVO目前最高階的純電休旅，更剛拿下2025世界年度豪華車大獎，挾帶豪華七人座空間、安全科技與智慧化配備，瞄準高端家庭客群。

VOLVO EX90拿下2025世界年度豪華車大獎。（圖／VOLVO提供）

對於有家庭需求的消費者來說，EX90最大的賣點之一就是寬敞的三排七座設定。無論是平日接送小孩、週末露營出遊，甚至三代同堂長途旅行，都能提供充裕的乘坐與置物空間。VOLVO也延續北歐設計風格，以簡潔俐落的車身線條搭配隱藏式車門把手，展現純電車應有的科技感與高級質感。

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延續北歐設計風格，簡潔俐落的車身線條搭配隱藏式車門把手。（圖／VOLVO提供）

走進車內，EX90以「北歐客廳」概念打造座艙，導入天然木質飾板、迎賓燈光以及靜音吸合車門，營造舒適且具有儀式感的乘車體驗。14.5吋大型中控螢幕整合Google車載系統、導航、多媒體與智慧語音功能，未來更將支援Google Gemini AI，讓人車互動更加直覺。

EX90以「北歐客廳」概念打造座艙。（圖／VOLVO提供）

動力部分，EX90採用新世代純電平台打造，搭載800V高壓架構，在350kW直流快充條件下，最快10分鐘可補充約250公里續航里程，10%至80%充電時間約22分鐘。雙馬達四驅版本搭配106kWh電池組，最高可提供625公里WLTP續航表現，大幅降低長途旅行的里程焦慮。

VOLVO EX90搭載800V高壓架構。（圖／VOLVO提供）

安全依舊是VOLVO最引以為傲的強項。EX90搭載全新的「Safe Space全境安全防護科技」，整合5具攝影機、5具雷達與12具超音波感測器，形成360度環景監控能力，即時辨識車輛、行人與機車等路況資訊，進一步提升主動防護水準。此次台灣預售編成包含299萬元的EX90 Plus Single Motor、359萬元的EX90 Ultra Twin Motor，以及383萬元起的EX90 Ultra Twin Motor Performance，正式向豪華純電七座市場發起挑戰。

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