Vpon 攜手 Ponta 推出「訪臺日本旅客數據整合行銷方案」 運用 1.2 億會員大數據，精準掌握日本旅客真實意向

圖/ Loyalty Marketing, Inc. 授權使用

引領亞洲跨境市場與數位轉型的 Vpon Holdings Inc.，宣布與日本最大紅利集點平台 Ponta 的營運商 Loyalty Marketing, Inc. 展開策略合作，正式推出以 Ponta Point 會員行為與消費數據為核心、專為「訪臺日本旅客」量身打造的整合行銷解決方案，透過數據科技協助臺灣觀光單位與產業精準掌握日本市場，提升行銷投資效益。

(Vpon Holdings 與日本 Loyalty Marketing 宣布攜手合作，運用 Ponta 會員數據強化跨境觀光行銷效益。圖/截取Ponta官網)



臺灣深受日本旅客喜愛，觀光行銷卻長期仰賴推測

臺灣長年是日本旅客最青睞的海外旅遊目的地之一，距離近、文化相近、旅遊體驗成熟，然而過往觀光行銷多仰賴概念式族群假設與問卷調查，難以精準回答「最有可能來臺的是哪些人」、「什麼樣的訴求真正能提高訪臺意願」等關鍵問題，也使得行銷資源分配與成效驗證面臨挑戰。

結合跨境數據實力，讓潛在旅客樣貌具象化

看準此一痛點，Vpon Taiwan（威朋大數據股份有限公司）結合多年亞洲跨境數據應用與行銷實務經驗，攜手 Loyalty Marketing 導入 Ponta 龐大的會員資料與真實消費行為數據，將原本難以量化的「潛在訪臺旅客」具象化，建構一套涵蓋市場洞察、精準推廣到成效驗證的一站式解決方案，協助臺灣地方政府、觀光產業及相關單位創造更高觀光產值。

Ponta 深入日本日常，累積高頻且可驗證的消費數據

Ponta Point 為日本極具代表性的共通點數系統，自 2010 年推出以來，已深入日本消費者日常生活。其合作通路橫跨百貨零售、便利商店、電子商務、旅遊與金融等多元產業，會員僅需透過 Ponta 點數卡，即可於廣大生態圈中累積與使用點數。截至 2025 年 8 月，Ponta 會員數已突破 1.2 億人，成為日本規模最大的會員資料庫之一。

其中，日本大型連鎖便利商店更是 Ponta 最具代表性的高頻使用場景，消費者在日常消費中出示會員卡即可累積點數，並於合作通路直接折抵使用。這樣高頻且貼近日常的消費情境，使 Ponta 得以長期累積真實、可驗證的消費行為數據，成為數據驅動行銷的重要基礎。

圖/ Loyalty Marketing, Inc. 授權使用

從市場調查到精準投放，打造一站式觀光行銷流程

此次合作所推出的整合行銷服務，從「調查」到「驗證」全面串聯。首先，透過 Ponta Research 會員進行系統化問卷調查，針對日本民眾對台灣旅遊的關注度、訪臺意願與旅遊體驗進行量化分析，深入解析旅遊決策過程中的關鍵誘因與潛在障礙。

接著，依據調查結果，進一步對 Ponta 會員進行擴大推估與族群分群，建立潛在訪臺客群的屬性輪廓與消費力結構，作為後續精準行銷與資源配置的重要依據。

善用 Ponta 自有媒體，強化行銷觸及與轉化

在行銷推廣階段，Loyalty Marketing 可透過 Ponta App、電子郵件、簡訊等自有媒體管道，針對鎖定族群進行精準投放，提升行銷觸及的準確度與個人化體驗。整體服務同時納入成效驗證機制，從認知度提升、態度轉變到實際行為改變，全面評估行銷成果。

不同於一次性的成效報告，此服務可將每次執行所累積的數據洞察系統化為可複製的數據資產，形成「執行—驗證—優化」的完整數據循環，為後續行銷策略持續優化提供具體依據。

AI 驅動跨境精準行銷，深化臺日觀光交流

Vpon 表示，Ponta 擁有日本最大規模之一的會員數據平台（Ponta DMP），彙集超過一億名會員的屬性資料與以線下消費為主的真實行為數據，並以 Ponta ID 統一管理與串聯。透過 AI 與機器學習技術，可精準推估會員對臺灣旅遊的潛在意願，為跨境精準行銷奠定堅實基礎。

作為亞洲跨境數據應用領域的重要推手，Vpon 則扮演串聯品牌與消費者的關鍵橋樑角色，將 Ponta 的數據洞察轉化為可執行的行銷策略，提供從調查分析、目標族群設定、精準推廣投放到多維度成效驗證的完整解決方案。

未來，雙方將持續深化合作，透過共享與運用 Ponta 消費數據於跨境觀光行銷中，將日本市場洞察轉化為臺灣在地行銷動能，以數據科技賦能跨境行銷，為促進臺日觀光與經濟交流注入新動能，開創雙邊觀光產業的新局。

關於 Vpon Holdings Inc.

官方網站：https://www.vpon.com/zh-hant/loyalty-marketing/

關於 Loyalty Marketing, Inc.

官方網站：https://www.loyalty.co.jp