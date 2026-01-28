VR沉浸體驗 走進金字塔「見證」法老王葬禮

戴上VR頭盔，不只是「看」展覽，而是親身走進金字塔禁區、回到西元前2500年的古埃及，與同伴並肩前行，親眼見證法老王古夫的葬禮儀式。台北全新XR展演空間「XR 沉浸玩家」即將啟用，首檔就端出全球爆紅的沉浸式重量級作品，帶觀眾跨越時空，「走進」金字塔「見證」法老王葬禮。

台北全新 XR 展演空間「XR 沉浸玩家」 將於1月29日啟用，為台灣首座以「多人走動式 VR 體驗」為規劃核心的 XR 展演空間，首場迎來全球沉浸娛樂重量級作品《消失的法老》古夫金字塔 VR 沉浸體驗 (The Horizon of Khufu)。

開幕記者會星光雲集，外交部次長吳志中、法國在台協會主任龍燁、台北市文化局局長蔡詩萍，以及《消失的法老》創作團隊Excurio共同創辦人暨董事長Emmanuel Guerriero、執行長Fabien Barati等人27日出席剪綵。吳志中表示，這是臺法文化合作的重要成果，展現雙方長期且深厚的文化交流；法國在臺協會主任龍燁則分享，法國人非常熱愛埃及文化，創作團隊Excurio把這個內容帶到台灣一起分享，他在台灣才兩年已深刻感受到台法的絕配。

《消失的法老》以1:1比例精準重現埃及最大金字塔－「古夫」金字塔，觀眾將以第一人稱視角，行走於金字塔內部，穿越隱藏通道，深入一般遊客無法進入的王后密室，甚至登上平時無法抵達的金字塔頂端，俯瞰整座吉薩高原，親身感受古代建築的壯闊尺度。

體驗旅程更從金字塔外部延伸至尼羅河與下神殿，觀眾將登上神話中的「太陽船」，一路航行回到西元前2500年的古王國時期，親眼「見證」法老王古夫的葬禮儀式，彷彿成為歷史現場的見證者。

全程採用多人同步走動式VR設計，觀眾可與同伴在同一虛擬空間中同行冒險。所有場景皆依據考古研究、建築資料與影像技術精準重建，搭配高度擬真的視覺效果與空間音效，整段旅程宛如沉浸於一部史詩級的古埃及實境電影中，開啟一段極致的感官沉浸體驗。

《消失的法老》自2022年於巴黎首演後，陸續巡迴法國、英國、美國、日本等地，引發熱潮，此次台北版本與全球同步登場，完整呈現國際級敘事與視覺規模。展前倒數兩天，預售票最優惠新台幣680元，於KKday獨家販售，觀眾可單人探索，也可2人結伴，或4至8人組隊一起體驗。