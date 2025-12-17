VR科技帶進高牆 降低再犯罪機率

在美國加州，虛擬實境技術(VR)正在幫助受刑人，為出獄後的生活做好準備。這項技術讓受刑人有機會體驗外國風情，並預先練習，在獲釋後應對現實世界中的各種情況。從使用ATM到在雜貨店結帳，甚至如何解決街頭衝突。監獄人員表示，參加過為期1周VR課程的受刑人，不僅行為發生徹底改變，也開始重新看待自己的人生，可望降低出獄後的再犯率。

戴上VR頭套，圍坐成一圈，加州監獄的受刑人，為了適應即將重返社會的新生活，運用虛擬實境科技，練習使用ATM、在雜貨店結帳，並學習如何和平解決街頭衝突。

監獄官員表示，他們觀察到，參加過為期1周VR課程的囚犯，行為模式發生了徹底轉變。

創意行動虛擬實境專案經理 哈桑：「我們製作的內容，是基於我們自身的經歷，以及未來可能對其他人有幫助的內容，我認為，虛擬實境確實能減輕壓力，幫助受刑人培養社交技能，並協助他們重返社會。」

開發這項VR計畫的許多專案經理，本身也曾是受刑人。因此，能設身處地地設想，哪些內容對與世隔絕的囚犯，最有幫助。

受刑人 史密斯：「我已經入獄20年了，在這個科技時代，外面的世界發生了天翻地覆的變化，所以學習如何使用VR設備，確實有點挑戰性，但你能看到外面正在發生的事情，而且是360度全景的，你彷彿完全置身於另一個世界。」

將VR科技，帶進加州4所監獄的是，1間總部位於洛杉磯的非營利組織，「創意行動」。創辦人認為，這是1種能降低再犯率的方法。

創意行動共同創辦人 威廉斯：「受刑人大多從未離開過家附近，更別說出國了，所以當他們看到泰國的景象時，很多人摘下頭套後，都會熱淚盈眶，因為他們會說，我以前從不知道，世界如此美好，我想改變人生，這樣簡單的事情(VR)，幫助他們徹底重新構想了，自己的人生軌跡。」

運用VR科技，鼓勵受刑人 改寫命運，這項課程在獄中反應熱烈。該組職接受各界捐款，希望能逐步推廣到全美各地。

