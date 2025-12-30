VR科技領航雲菁創飛 「行動智慧學校」巡迴雲林助偏鄉孩子與科技潮流接軌

▲VR科技領航雲菁創飛記者會大合照。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府近年來積極推動科技教育，從「智慧黑板」到「生生有平板」全面建置，展現縮短城鄉數位落差決心。這份決心在今年獲得有力支持，奇鋐教育基金會提供偏鄉教育資源，攜手「臺灣智慧教與學推廣協會」，將「行動智慧學校」帶進雲林，共同啟動歷時三個月雲林巡迴計畫。

(30)日於雲林國小舉辦「VR 科技領航 雲菁創飛」— 奇鋐教育基金會攜手雲林縣府「行動智慧學校」巡迴偏鄉九校成果記者會，副縣長謝淑亞特別代表張麗善縣長頒發感謝狀，見證科技教育豐碩成果。

▲奇鋐教育基金會執行長李怡芬（右二）大力支持行動智慧學校。（記者劉春生攝）

雲林「行動智慧學校」巡迴計畫得以順利推動，關鍵在於今年四月甫成立的奇鋐教育基金會大力支持。基金會的贊助如同及時雨，不僅讓「行動智慧學校」擁有走得更遠的動力，更實現了臺灣智慧教與學推廣協會「善播希望種子」的夢想，為雲林偏鄉注入一股強勁的教育暖流，讓在地學子亦有機會與世界科技潮流接軌。

謝淑亞副縣長表示，現今已是AI年代，所謂「工欲善其事，必先要利其器」，縣府長期以來積極推動數位與科技教育，從「生生有平板」、智慧黑板建置，到「YunlinGPT」的全面導入，我們始終相信，科技不是取代教師，而是成為啟發學習、拓展視野的重要助力，唯有持續將資源帶進校園，才能真正縮短城鄉數位落差。

▲奇鋐教育基金會執行長李怡芬表示將致力於培養更多優秀的人才。（記者劉春生攝）

謝副縣長指出，此次行動智慧學校能夠深入偏鄉、巡迴九校，特別感謝「臺灣智慧教與學推廣協會」的專業投入，將 VR、跨域學習與創意教學化為孩子最真實的學習體驗；更要誠摯感謝奇鋐教育基金會，以「拔尖與扶弱」為初心，將企業的溫度轉化為教育的力量，讓偏鄉孩子有機會接觸世界級的科技設備，勇敢築夢、自在學習。

奇鋐教育基金會執行長李怡芬表示，奇鋐以科技起家，特別注重科技人才養成，基金會成立宗旨在致力於培養優秀學子並改善偏鄉教育環境。奇鋐教育基金會贊助行動智慧學校方案，除認同「臺灣智慧教與學推廣協會」熱忱、毅力與信念外，更希望透過智慧學校，引發孩子興趣、快樂學習，幫助未來科技人才養成。

▲雲林國小校長關勝周，特別感謝行動智慧學校，為孩子創造機會營造舞台。（記者劉春生攝）

「行動智慧學校」在全台灣跑了100多所學校，雲林縣今年就佔了9所。此次巡迴不僅止於硬體設備的體驗，更是一場深度的教學革新。以元長國小的場次為例，在協會楊昌珣老師的帶領下，團隊為孩子們設計了六堂跨域創意課程。從開啟視野的「VR初體驗」、結合體能挑戰的「VR 體育運動」，到最受學生喜愛的「沉浸式跨域創作」——將科技融入藝術、戲劇與音樂，引導孩子進行數位敘事。孩子們在虛擬與真實交織的情境中大開眼界，玩得開心、學得投入。此外，教學團隊亦利用課後時段辦理教師研習，協助第一線教師掌握新興科技應用，確保教育資源能在校園持續發酵。

此次「行動智慧學校」巡迴自10月1日於雲林國小啟航以來，足跡遍及山邊與海角。完鏊巡迴學校包含：雲林國小（市區）、永定國小（偏遠）、宏崙國小（偏遠）、重興國小（非山非市）、東興國小（偏遠）、元長國小（非山非市）、下崙國小（偏遠）、林內國中（偏遠）及明禮國小（偏遠），最終再回到雲林國小圓滿賦歸。

雲林國小關勝周校長表示，此次活動延續了數位嘉年華的熱情，感謝各偏鄉學校展現「共享共好」的精神，更誠摯感謝奇鉉教育基金會、雲林縣政府及所有參與單位的通力合作。期盼未來「行動智慧學校」能持續造訪，為台灣教育共盡心力，創造更多豐富的學習回憶。