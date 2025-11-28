VR結合音樂與懶骨頭 高雄推另類跨年沉浸活動
（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄VR體感劇院今年跨年打造主打「I人友善」的沉浸式倒數體驗，結合VR、音樂演出、零食酒飲與懶骨頭休憩區，並邀請音樂人PUZZLEMAN帶來表演，邀民眾體驗不同於以往的跨年活動。
主辦單位表示，此次跨年以VR為核心，觀眾入場後只需戴上頭顯，便能進入個人化沉浸空間，彷彿置身「靜默迪斯可」。劇院將特別播放歐洲討論度極高的VR作品「默日迪斯可」（Silent Disco），帶領參與者穿越3個風格迥異的虛擬舞池，主題涵蓋欲望、生死與身體感知。
主辦單位說明，作品由柏林導演法比歐提姆（Fabio Thiem）創作，以模仿與角色扮演探討心理議題，是近年VR藝術中備受矚目的作品。此次播映僅於2025年年末快閃一天，相當難得。
高雄VR體感劇院今天新聞稿表示，活動更邀請手指鼓（Finger Drumming）音樂人PUZZLEMAN帶來跨年限定演出。PUZZLEMAN隸屬顏社，以lo-fi hip hop與手指鼓見長，擅長將日常聲響、電子樂器與取樣融合成充滿靈魂的聲景。他過去推出睡前療癒專輯、沉浸式瑜伽企劃與採集自然聲響的卡帶作品，皆具高度辨識度。
活動與美國品牌Yogibo合作打造「懶骨頭搖滾區」，提供多款可隨身形貼合的懶骨頭座椅，讓觀眾能以最放鬆的姿勢欣賞演出與倒數。現場將依排隊順序挑選座位，包含360度旋轉蛋椅與Yogibo休憩椅，訴求打造舒適的跨年舒適空間。門票於12月1日開賣，早鳥票價新台幣799元，活動當日恢復原價1200元，名額有限。（編輯：黃世雅）1141128
