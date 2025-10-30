VR體驗 走進失智者世界

失智者，可能出現脫序行為，那是因為他看到的世界不一樣，如果能用他們的視角來看待，或許對家屬與照顧者會有幫助。慈濟清水長照機構，特別邀請家屬，透過虛擬實境的方式，進入失智者的世界，希望長照服務，啟發更多可能性。

戴上VR眼鏡，看到和平常不同的畫面，連想像的，聽到的，也全都不一樣。「 嬰兒哭得那麼大聲，妳先去看一下吧，(哭聲 房間沒有人)，(沒有哭聲 我沒有聽到)。」

模擬失智症可能面臨的各種狀況，這是一場啟發同理心的共感體驗。 慈濟清水綜合長照機構主任 呂怡靜：「我會聽到嬰兒的哭聲，這些體驗讓我覺得，如果是我的畫面看成這樣，家屬又不相信我 我會很失落，我也會覺得怎麼辦。」

盤古銀髮科技營運長 曾筱芸：「我們不要再跟失智症者吵架了，另外一個就是，讓我們的心能夠過去，而不要再糾結於這些狀況。」

長照機構結合新科技，透過不同情境故事，用主觀視角了解高齡者與失智者的焦慮不安與幻想。 慈濟清水日照中心護理師 廖苡惠：「我們常聽到失智者長輩家屬，他們會感受到說，其實他們在家裡遇到，長輩很多奇奇怪怪的行為，他們也很不能理解 。」

有專業人員的引導陪伴，給家屬安定與勇氣。家屬呂美慧：「 當你好像找不到人，來協助的時候，這股力量是很大的一個支撐的力量。」

迎向超高齡社會，互相理解，能帶來更多信心。

