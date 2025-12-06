VTuber丟23頁簡報控性騷！實況主「輪迴式邀約」遭曝

娛樂中心／饒婉馨報導

台灣虛擬偶像（VTuber）冰霧近日透過歌曲「約ㄇ」，公開影射格鬥遊戲實況主Yoro長期對其進行騷擾。Yoro隨即拍攝影片公開澄清，但冰霧隨即發出一份長達23頁的PPT，詳細列出Yoro以「輪迴式邀約」等行為模式對她造成騷擾的完整始末。然而，面對網路上不斷擴大的惡意攻擊，冰霧所屬公司已貼出正式公告，嚴正表明「必要時將採取法律途徑」以捍衛立場，此事在社群媒體上掀起廣泛討論。





VTuber拋23頁毀滅式簡報！控實況主「輪迴式性騷」截圖揭內幕

實況主Yoro發出影片回應爭議。（圖／翻攝Youtube頻道《Yoro sensei》）

冰霧於3日發布一首自創Freestyle，內容主要就是指控實況主Yoro對她的騷擾、造謠，歌詞有「一對一教學變成你幻想曖昧的理由」、「都快四十了，你的前額葉是不是沒有發展成熟？」、「所以約嗎約嗎約嗎，跟我去吃飯」等，讓不少網友不禁猜測是先前在「人鬼師徒」節目中，教她《快打旋風》的老師Yoro。即便內容始終沒有指名道姓，但Yoro馬上拍影片作出回應，他在影片中不斷強調自己都是以「非常健康的心態」在跟冰霧交朋友，還表明自己不是單獨約她出來吃飯，他還有另外約其他人一起。Yoro在影片中放出多張與冰霧的聊天內容，證明自己只是想關心她而已，對於冰霧指控他回覆，「也不奢求大家能理解，如果你們覺得這就是騷擾，那就真的是騷擾，在這邊我對冰霧小姐要說對不起」。













冰霧發出23頁PPT，詳細列出事情始末。她表示Yoro甚至還說過，我幫妳這麼多，至少要跟我吃個飯的話，讓她覺得不舒服。（圖／翻攝自冰霧X）

冰霧在Yoro發出影片後，直接發出 23頁的PPT ，從事情始末到聊天紀錄，甚至包括聽到Yoro把她與自己另一位朋友造黃謠的事情，全部都發在PPT裡面，並且清楚註記。從聊天截圖中可知，在冰霧以心理狀態不佳為由拒絕Yoro邀約時，對方仍不停的「輪迴式邀約」，有時還會開不恰當的玩笑，讓她感到極度不適，像「你看像如果我是妳，我老師對我這麼好，我都要想說他是不是喜歡我，正常人的話啦」。最後，冰霧表示「長期以來的困擾和所有讓我不舒服的話（變成誰的形狀、無縫接軌等），甚至還無端波及我的朋友，我都一直默默承受著，現在還要遭受無端的攻擊，所以這一次我決定不忍了，既然大家都說我沒有證據，那就把事情攤開來給大家看」。事件曝光後，網友陸續到冰霧的X平台留言「昨天看了對方影片，他問另一名女性說他私底下如何，來反駁他對阿冰沒有什麼騷擾的意思，這看了就很好笑」、「來見證大型翻車現場」、「局外人看文字都看得出來冰霧一直在拒絕他，為什麼他始終不懂…還要被對方造謠…」、「瘋狂地問約不約真的很可怕」、「聽了那首歌就大概猜到是在說誰了」。





