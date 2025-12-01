VTuber厭世醫師阿萬宣布正式加入春魚創意，參與捐血公益活動送限定紀念小禮物

自出道以來，阿萬以獨特的「看似厭世、其實溫柔」角色氣質深受觀眾喜愛，2022 年 12 月 11 日初配信起，他的頻道長期以衛教知識內容為基礎，結合醫療議題科普，寓教於樂過程裡讓觀眾能更輕鬆接觸醫療保健知識，不只如此，又怕又愛玩恐遊、和多元節目企劃力，也為阿萬成功建立出高辨識度的風格，在 2024 年首屆金 V 獎獲得最佳男 V 獎。

（來源：春魚創意官方提供）

11 月 25 日春魚創意放出闆闆送醫的預告資訊，大家除了關心闆闆是否又被旗下藝人送進 ICU 外，更是引起各方猜測是否是又要迎來新成員加盟？

廣告 廣告

（來源：春魚創意官方提供）

2025 年 12 月 1 日，接近初配信三週年的這天，阿萬宣布正式加入春魚創意，迎來新的創作合作階段。

不論是討論新知，或是分享生活觀察，阿萬始終以真誠的語氣傳達觀點，有時也會邀請不同專科的醫師朋友一起討論，為議題帶來更多角度，也讓大家看見他們幽默而自然的一面。在創作生態逐漸多元化的今日，他以真實、理性與淡然的幽默形成獨特溫度，使其在眾多 VTuber 中脫穎而出，累積穩固且黏著的觀眾群。

春魚表示，未來將協助阿萬更多企劃合作、通路周邊、實體活動參與等更多元的內容形式，讓觀眾可以在不同場景中看到他更多面向！二次創作規範則依循阿萬原先公布的規範內容，不因與春魚創意合作而有所改變。春魚創意表示：「阿萬兼具專業知識與誠懇幽默，能在輕鬆的聊天中帶入深度觀點，是台灣少見的知識型 VTuber，我們期待與他一起打造更自在、多元，也更具思考性的內容環境。」

（來源：春魚創意官方提供）

加盟消息公布的同時，春魚創意邀請阿萬協力參與 FFK 捐血公益活動，作為加盟後的第一場活動來說意義重大，借此機會邀請大眾一同關注捐血公益。本活動將於 12 月 13 日與 14 日在高雄駁二藝術特區蓬萊路（B3、B4 倉庫前）舉行，時間為每日 9:00 至 17:30，現場參與者亦可獲得一份限定紀念資料夾，「送暖不分你我，與你熱血同行」鼓勵各位熱心助人的同時也要量力而為。

（來源：春魚創意官方提供）

（來源：春魚創意官方提供）

－

以上內容為廠商提供資料原文