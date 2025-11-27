VTuber團隊芥川組三位新人登場！「鵺行貓步與鹿途」初配信12月9日開跑

台灣 VTuber 團隊「芥川組 Akutagawa」在前日宣布即將推出全新VTuber新人，並公開了VTuber初配信時間，這三位分別為「小鵺野紗音」、「鹿島神春日」、「貓屋敷百壹」。三人將於2025年12月9日～11日的晚間19:30進行初配信。

小鵺野紗音

傳說她是被遺忘的「鵺之女」，在月蝕之夜，於古代平安京的陰陽裂縫中誕生，她的聲音能使夢境具現。為了證明自身存在的價值，小鵺野紗音決定自己找上門芥川組要求成為人類世界的虛擬偶像。

鹿島神春日

長久以來都居住在奈良，擔任神之使者庇護百姓的角色，但隨著人類都市化發展開始嚮往都市生活，成為闖入都市叢林的小鹿，為了成為都市的居民開始學會賺錢，後來發現了直播產業。

貓屋敷百壹

原招財貓，隨著科技發達信仰的人越來越少差點餓死後，轉職當忍者神偷(自稱)，但什麼都偷不到每次以失敗收場，又差點餓死，只好來兼職VTUBER賺零用錢

VTuber 團隊 芥川組 全新 VTuber 即將於2025年12月9日～11日三天的晚間19:30進行初配信，有興趣的觀眾千萬不要錯過！

