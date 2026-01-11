VTuber始祖「絆愛」連動《要塞英雄》，卻因名字含「AI」引歐美社群誤解

知名大逃殺遊戲《要塞英雄》（Fortnite）宣布和 VTuber 界的始祖「絆愛」（Kizuna AI）展開合作活動，其專屬的角色造型與飾品也在網路上搶先曝光。這次連動本應是 VTuber 愛好者的一大盛事，沒想到卻因為絆愛的英文名字「AI」而在歐美社群意外掀起了一場關於「人工智慧」的烏龍爭議。

此 AI 非彼 AI。（圖源：Fortnite）

由於絆愛的英文名字 Kizuna AI 中包含「AI」兩字，許多不熟悉 VTuber 文化的歐美玩家在 X（推特）上看到相關情報時，誤以為《要塞英雄》正在引進「生成式 AI」技術或是某種人工智慧功能。因此官方 X 上，不少困惑的網友紛紛留言質問「AI？」、「要塞英雄... 使用... AI？」，甚至有人直接表達了對 AI 技術的反感，留下了「噁心」等負面評論。

廣告 廣告

面對這波突如其來的抵制聲浪，許多知情的粉絲跳出來解釋澄清，利用 X 的社群筆記功能，向困惑的玩家說明，這裡的「AI」指的是角色名稱「Kizuna AI」（絆愛），其中的「AI」在日文中發音是「愛」的意思，雖然設定上她是人工智慧的虛擬偶像，但與目前爭議頻傳的「生成式 AI」技術完全是兩回事。