Vtuber始祖「絆愛」首登大銀幕，回歸演唱會『Homecoming』第二日台灣應援威秀影城特別上映
Vtuber始祖「絆愛 KizunaAI」首次登陸大銀幕！
《絆愛回歸演唱會『Homecoming』- Day2「new world」》，台灣應援特別上映於威秀影城登場！
沉寂三年，Vtuber界傳奇再臨！
全球公認的Vtuber始祖——KizunaAI（絆愛），在今年九月底於日本舉辦了回歸演唱會《Homecoming》，重新掀起全球粉絲的關注。為了回應台灣粉絲的期待，由「重星戰略」與「KizunaAI」攜手合作—順利讓《KizunaAI 回歸演唱會『Homecoming』- Day2「new world」》特別應援上映於12月10日至12月16日在全台六家威秀影城獨家上映！這是絆愛首次登上大銀幕，也是她回歸舞台相當重要的里程碑。
【Day2內容完整重現！星街彗星特別登場】
本次威秀影城應援上映版本為演唱會Day2場次的內容，除了重現絆愛震撼人心的演出外，還邀請到hololive production人氣Vtuber「星街彗星（Hoshimachi Suisei）」作為特邀嘉賓，共同帶來夢幻級的合作舞台。這場限定共演對絆愛與星街彗星的支持者來說，絕對不容錯過。
【限時上映，預售即將開跑】
威秀影城宣布，《KizunaAI 絆愛 回歸演唱會『Homecoming』- Day2「new world」》特別應援上映將於
📆 12月10日正式上映，至12月16日止，限時一週。
🎟️ 預售票將於11月26日正式開賣！
凡購票入場觀影，即可獲得「Homecoming 雷射紀念票卡」乙張
該卡以高質感雷射工藝製作，為收藏價值極高的限定特典，數量有限，送完為止。
【日本演唱會限定商品，台灣同步登場】
除了影城應援上映外，本次活動也同步推出來自日本《Homecoming》現場的限定官方週邊商品，包含應援手燈、應援手環、應援毛巾、壓克力立牌、紀念海報等多項人氣商品。
這些商品將透過萊爾富「萊購物」平台搶先開放預購中，讓粉絲不必出國也能收藏日本原版演唱會紀念品，數量有限，喜愛絆愛的粉絲絕對不能錯過！
📍上映資訊
上映期間：2025年12月10日～12月16日
上映地點：
台北信義威秀影城
台北西門威秀影城
桃園統領威秀影城
台中大魯閣新時代威秀影城
台南大遠百威秀影城
高雄大遠百威秀影城
預售開放：11/26(三) 11:00 (預售場次將於11/25 15:00開放查詢)
預售通路：上映影城現場臨櫃、自動取/購票機、官方線上通路(官網、官方APP) 購票
購票特典：Homecoming 雷射紀念票卡乙張（數量有限，送完為止）
領取方式：電影入場時發放
