VTuber攻佔YouTube遊戲實況主榜單！前10名就佔5位，櫻巫女拿下第二名僅次他
2025 年即將結束，根據第三方數據網站 Streams Charts 針對 2025 年 YouTube 遊戲實況圈的最新統計報告指出，今年的直播趨勢出現了在「平均同時在線觀看人數」前十名榜單中，VTuber 就強勢佔據了 5 個席次，不難看出 VTuber 在遊戲實況領域已成為不可忽視的主流勢力。
在個人成績方面，美國知名實況主 IShowSpeed 毫無懸念的展現了統治級的表現。他不只在總觀看時數（Hours Watched）上以超過 6,410 萬小時的驚人成績奪冠，比去年成長了約 30%，同時也拿下了最高平均觀看人數的寶座。IShowSpeed 今年的數據飆升主要歸功於他大幅增加的開台時間，以及他在全球各地（包括歐洲、中國、拉丁美洲等地）進行的巡迴實況與各類體育賽事活動，成功將流量與話題性維持在高峰。
而在「平均同時在線觀看人數」的榜單中，hololive 旗下的櫻巫女（Sakura Miko）表現極為亮眼，以高達 3.8 萬以上的平均同接數拿下全球第二名，僅次於冠軍 IShowSpeed 的 5.2 萬，成為排名最高的 VTuber。緊隨其後的 VTuber 陣容同樣豪華，包括排在第 4 名的大空昴 2.63 萬、第 5 名的兔田佩克拉 2.6 萬、第 6 名的彩虹社葛葉 2.22 萬，以及第 9 名的戌神沁音 1.78 萬。
至於 2025 年內最高同時在線觀看人數部分，VTuber 則是由今年 4 月畢業的紫咲詩音以 35.5 萬人拿下第一名，剛好是她的畢業直播 LIVE，整體排名則是第 5 名。接下則是兔田佩克拉以 288,952 人拿下第 9 名，名，櫻巫女則也以 249,493 人的成績，成為第 10 名。有趣的是在單純的《Minecraft》分類中，兔田佩克拉在不分平台的「總觀看時數」部分，以 861 萬小時的成績成為第 4 名。
