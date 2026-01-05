VTuber時雨羽衣5月辦個展和生日LIVE！新曲MV出現「創世神 羽衣媽媽」

知名繪師兼個人勢 VTuber 時雨羽衣（しぐれうい）於昨天（4）的 3D 重大告知直播中，正式宣佈了今年 5 月的兩大重量級企劃。同時還有一首 16 歲和 9 歲，外加羽衣媽媽登場的新原創曲 MV。

是真正的羽衣媽媽！（圖源：YouTube@ui_shig）

首先是全新個人展覽「Uitopia」，將於 5 月 2 日到 6 月 7 日舉行。緊接著在 5 月 30 日，她將於場地更廣大的橫濱 K-Arena 舉辦生日演唱會「Wishing Umbrella」，並且希望大家都能買票來聽。

今年 5 月有兩大企劃。（圖源：しぐれうい公式info）

除了兩大企劃驚喜外，直播中最吸睛的橋段莫過於新歌曲「ウィマーマ・サーガ」的驚喜發表。這首 MV 正是由打造「肅聖！！蘿莉神鎮魂曲☆」的 IOSYS 團隊再度操刀，呈現出 16 歲「現世羽衣」與 9 歲「蘿莉羽衣」同台對決唱歌的畫面。歌詞仍然充滿混沌風格，旋律同樣洗腦，並且還有滿滿的「羽衣光線」。根據本人表示，她第一次在電車上收到 IOSYS 傳來的成品時，聽完後就心想這到底是什麼鬼。

更讓粉絲驚訝的是，除了 16 歲和 9 歲的羽衣外，居然還有「創世神 羽衣媽媽」在 MV 中正式降臨。甚至還有官方世界觀，講述 16 歲版是冷酷的審判者，9 歲版則是引導眾人的魅惑者，而「羽衣媽媽」則是為了尋求救贖而試圖回歸母體，人們所喚醒的存在。

對於這次「三位一體」的新作，網友紛紛留言表示：「羽衣媽媽真的變神了，我跪了」、「這歌詞還是一樣母湯，但旋律真的停不下來」、「5月要衝橫濱了，荷包準備好要給媽媽了」、「想像一下成千上萬的嬰兒在舞台下喊著媽媽」、「看到羽衣媽媽登場，我把其他公告都忘了」