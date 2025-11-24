Vtuber雙人組合「HIMEHINA」2026亞洲巡迴演唱會公開也將登台北演唱

Vtuber雙人組合「HIMEHINA」2026亞洲巡迴演唱會公開（圖源：Studio LaRa）

Vtuber雙人組合「HIMEHINA」從 2018 年開始活動，經歷非常多時期，包括買下自己版權、2023 Brave group 併購以及頻道百萬訂閱等，在音樂活動方面以及人脈等都有相當驚人的成績，在 23 日『LIFETIME is BUBBLIN』第二日演出最後公開，2026 年亞洲巡迴演唱會『LIFETIME is BUBBLIN』從日本福岡開始並將登上台北及上海，詳細日期等日後公開。

『LIFETIME is BUBBLIN』兩日演出在橫濱國際平和會議場展開，兩日總共多達 41 首的演出，包含兩首新曲《I LOVE YOU》、《フランケンシュタインの怪物》分別公開，也在演唱會最後速報公開亞洲巡迴公演，除了一月開始的福岡、大阪、仙台、名古屋與札幌外，完成當初首張專輯《藍の華》因為疫情無法完成的演出，將登上台北以及上海，確切日期請注意官方公開。