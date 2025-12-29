VTuber鯊魚子Saba回歸！消失一個月首度發聲：感謝大家的耐心與溫柔

英語圈知名個人勢 VTuber「鯊魚子 Saba」（SamekoSaba）從今年 11 月 10 日的直播後，活動便趨於沉寂，偶爾在社群平台 X（推特）上轉發粉絲創作。Saba 當時曾短暫發文表示因需要處理健康問題，隨後便長時間都沒有公開動態，讓不少粉絲感到擔心。

上次開台已經是 1 個多月之前。（圖源：YouTube@SamekoSaba）

直到今日（29）凌晨，Saba 終於再度於 X 上發聲，向粉絲祝賀聖誕與新年快樂，並進一步說明這段時間消失的原因。她在文中坦言，這些年來一直在學習如何應對反覆發作的健康問題，雖然有時能取得平衡，但有時狀況不好就會導致身心與工作效率受到影響。她提到雖然身體不適容易讓人情緒感到低落，但只要能重新站起來，她就會盡全力以自己的步調繼續前進。

Saba 在文末特別感謝身邊朋友與粉絲們長期以來的耐心與支持，表示自己很幸運能被如此友善的人群包圍。她也向大家送上新年祝福，期望每位粉絲及其家人都能擁有健康與幸福，並預告將於明年 1 月回歸與大家見面。